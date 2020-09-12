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    У світі

    «Роскосмос» попередив про можливе зіткнення МКС з американським супутником

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    З метою уникнути можливого зіткнення МКС і супутника може бути запланований маневр ухилення - «Роскосмос» попередив про можливе зіткнення МКС з американським супутником
    З метою уникнути можливого зіткнення МКС і супутника може бути запланований маневр ухилення

    Ймовірність зближення МКС і супутника оцінюється в сотих частках відсотка

    «Роскосмос» в Twitter попередив щодо прогнозованого 14 вересня зближення Міжнародної космічної станції (МКС) з американським супутником BRICSat-2, що перетворився в «космічне сміття».

    З метою уникнути можливого зіткнення МКС і супутника може бути запланований маневр ухилення на 14 вересня в період з 00:00 до 01:00 (за київським часом). Тим часом ймовірність зближення МКС і супутника оцінюється в сотих частках відсотка.

    Держкорпорація зазначає, що комунікаційний експериментальний супутник BRICSat-2 Військово-морських сил (ВМФ) США був виведений на навколоземну орбіту у 2019 році ракетою-носієм Falcon Heavy американської компанії SpaceX.

    Нагадаємо, 4 вересня, компанія Ілона Маска SpaceX провела успішне випробування корабля Starship, який будуть використовувати для польотів на Марс.

    Як повідомлялося, компанія американського мільярдера Ілона Маска SpaceX отримала фінансування розміром $1,9 млрд. Варто зазначити, що це найбільший на сьогодні раунд інвестування в SpaceX. Тепер акціонерний капітал компанії Маска становить $46 млрд.

    Росія США космос SpaceX
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