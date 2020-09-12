«Роскосмос» попередив про можливе зіткнення МКС з американським супутником



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З метою уникнути можливого зіткнення МКС і супутника може бути запланований маневр ухилення

Ймовірність зближення МКС і супутника оцінюється в сотих частках відсотка

«Роскосмос» в Twitter попередив щодо прогнозованого 14 вересня зближення Міжнародної космічної станції (МКС) з американським супутником BRICSat-2, що перетворився в «космічне сміття».

З метою уникнути можливого зіткнення МКС і супутника може бути запланований маневр ухилення на 14 вересня в період з 00:00 до 01:00 (за київським часом). Тим часом ймовірність зближення МКС і супутника оцінюється в сотих частках відсотка.

14 сентября в 02:23 мск прогнозируется сближение МКС с американским спутником BRICSat-2, превратившимся в «космический мусор».



По расчётам российских специалистов, вероятность сближения — 3.47Е-04. Таким образом, подтверждается необходимость маневра уклонения от опасного объекта pic.twitter.com/B2eFMQSlKx — РОСКОСМОС (@roscosmos) September 12, 2020

Держкорпорація зазначає, що комунікаційний експериментальний супутник BRICSat-2 Військово-морських сил (ВМФ) США був виведений на навколоземну орбіту у 2019 році ракетою-носієм Falcon Heavy американської компанії SpaceX.

Нагадаємо, 4 вересня, компанія Ілона Маска SpaceX провела успішне випробування корабля Starship, який будуть використовувати для польотів на Марс.

Як повідомлялося, компанія американського мільярдера Ілона Маска SpaceX отримала фінансування розміром $1,9 млрд. Варто зазначити, що це найбільший на сьогодні раунд інвестування в SpaceX. Тепер акціонерний капітал компанії Маска становить $46 млрд.