Орбіту МКС позапланово змінили, аби ухилитися від космічного сміття



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Позапланово орбіту змінив Центр управління польотом у Корольові

Орбіту Міжнародної космічної станції скоректували на 900 метрів, аби уникнути можливого зіткнення з космічним сміттям.

Про це повідомляє «Роскосмос».

Позапланово орбіту змінив Центр управління польотом у Корольові, який 3 липня о 18:53 увімкнув двигуни вантажного космічного корабля «Прогрес», що пристикований до станції.

Вони пропрацювали 100 секунд, збільшили швидкість МКС на 0,5 метра за секунду і збільшили орбіту на 900 метрів.

У корпорації додали, що екіпаж станції працює за запланованою програмою. Так, на МКС зараз перебувають космонавти Анатолій Іванішин та Іван Вагнер, а також астронавти NASA Крістофер Кессіді, Дуглас Герлі та Роберт Бенкен.