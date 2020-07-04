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    У світі

    Орбіту МКС позапланово змінили, аби ухилитися від космічного сміття

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    Орбіту МКС позапланово змінили, аби ухилитися від космічного сміття

    Позапланово орбіту змінив Центр управління польотом у Корольові

    Орбіту Міжнародної космічної станції скоректували на 900 метрів, аби уникнути можливого зіткнення з космічним сміттям.

    Про це повідомляє «Роскосмос».

    Позапланово орбіту змінив Центр управління польотом у Корольові, який 3 липня о 18:53 увімкнув двигуни вантажного космічного корабля «Прогрес», що пристикований до станції.

    Вони пропрацювали 100 секунд, збільшили швидкість МКС на 0,5 метра за секунду і збільшили орбіту на 900 метрів.

    У корпорації додали, що екіпаж станції працює за запланованою програмою. Так, на МКС зараз перебувають космонавти Анатолій Іванішин та Іван Вагнер, а також астронавти NASA Крістофер Кессіді, Дуглас Герлі та Роберт Бенкен.

    космонавти сміття NASA
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