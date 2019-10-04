Окупанти на Донбасі сім разів порушили «режим тиші»



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Підрозділи Об’єднаних сил придушували ворожу збройну активність адекватним вогнем у відповідь, - речник Міноборони

Бойовики випустили 30 мін по Зайцевому, Кримському та Новолуганському

Окупанти на Донбасі від початку доби сім разів порушили режим тиші.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

«Від початку поточної доби, 4 жовтня, російсько-окупаційні війська сім разів порушили режим тиші на лінії бойового зіткнення... За наявної інформацією, бойових втрат від початку поточної доби серед наших захисників України немає», - поінформував речник.

Зокрема, за словами Гуцуляка, близько 06.30 окупанти розпочали мінометні обстріли позицій українських військових в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» Об’єднаних сил.

«Загалом вони випустили по позиціях українських військових в районах населених пунктів Зайцеве, Кримське, Новолуганське 30 мін 120 та 82 калібрів», - повідомив речник Міноборони.

Гуцуляк аоінформував, що під час обстрілу по захисниках Зайцевого противник також вів вогонь з великокаліберних кулеметів, а поблизу Новолуганського – з автоматичних станкових гранатометів.

«Крім того, в районі Кримського ворог вів бойові дії щільно застосовуючи гранатомети різних систем, озброєння БМП та стрілецьку зброю», - заявив речник.

Як повідомив Гуцуляк, також під ворожим вогнем з гранатометів різних систем та стрілецького озброєння перебували захисники Авдіївки, Новогнатівки, а з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти вели обстріли оборонців Павлополя та Водяного.

Гуцуляк поінформував, що підрозділи Об’єднаних сил придушували ворожу збройну активність адекватним вогнем у відповідь.

Нагадаємо, протягом минулої доби російські окупанти 41 раз обстріляли українські позиції на Донбасі. Один боєць загинув.