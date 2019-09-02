Спостерігачі ОБСЄ потрапили під обстріл на Донеччині



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Згодом спостерігачі зафіксували 10 вибухів невизначеного походження на невстановленій відстані в південно-західному напрямку

Поруч із патрулем Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ у с. Пікузи Волноваського району Донецької області пролунав вибух від реактивної гранати. Про це йдеться в оперативному звіті місії.

«О 12:20 (1 вересня, - ред.) члени патруля місії почули та побачили вибух (за оцінкою, розрив снаряда) на дорозі на відстані близько 30 м на південний захід. Незабаром після цього спостерігачі помітили, як на дорогу біля місця вибуху впав хвостовик реактивної гранати. Члени патруля Місії відразу сіли до автомобілів та залишили це місце, від’їхавши приблизно на 2,5 км східніше Пікуз», - йдеться у повідомленні.

Також у період із 12:40 до 12:46 спостерігачі зафіксували 10 вибухів невизначеного походження на невстановленій відстані в південно-західному напрямку.

Згодом команда СММ повернулася до своєї бази в Маріуполі.

Як повідомили в місії, 1 вересня патруль СММ у складі п’ятьох співробітників на двох броньованих автомобілях перебував на вулиці Ахматової в північно-східній частині н. п. Пікузи (23 км на північний схід від Маріуполя, непідконтрольна Україні територія), де спостерігачі проводили оцінку місць вогневого ураження.

Зазначимо, у понеділок, 2 вересня, у проміжок часу з 06.10 до 06.50 бойовики на Донбасі здійснили обстріл позицій українських захисників у районі населеного пункту Водяне. Встановлено, що вогонь окупанти вели з напрямку населеного пункту Ужівка, застосувавши при цьому міномети 82-го калібру (6 мін) та міномети 120-го калібру (18 мін).

Раніше повідомлялося, що в понеділок, 2 вересня, в районі проведення Операції об'єднаних сил внаслідок ворожого обстрілу загинув один військовослужбовець Збройних сил України.