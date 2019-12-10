Штаб назвав імена трьох загиблих бійців під Золотим: наймолодшому було 22 роки



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Під Золотим підірвалися бійці 14 окремої механізованої бригади Андрій Войтович, Віктор Пруський та Сергій Сирота Фото: пресслужба 14 окремої механізованої бригади ЗСУ

Військові підірвалися на невідомому вибуховому пристрої

Генеральний штаб Збройних сил України назвав ім'я та прізвища трьох українських військових, які загинули біля Золотого на Луганщині 9 грудня.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу.

«Молодший сержант Андрій Войтович, 1990 року; народження молодший сержант Віктор Пруський, 1970 року народження; старший солдат Сергій Сирота, 1997 року народження», - йдеться у повідомленні.

Про загиблих захисників України повідомили також у пресслужбі 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.

«9 грудня війна забрала у нас трьох побратимів… Молодший сержант Андрій Войтович, 1990 року народження, молодший сержант Віктор Пруський, 1970 року народження, старший солдат Сергій Сирота, 1997 року народження… Слів немає. Не існує слів, аби висловити наш біль… Є тільки горе, неосяжне чорне горе… І пекуче прагнення помсти – найменше, що можна зробити…» – сказано в дописі на ФБ-сторінці підрозділу.

У повідомленні пресслужби Волинської ОДА зазначається, що армійці 14 бригади в понеділок, 9 грудня, близько 22:00 переміщалися на позиціях у межах взводного опорного пункту та підірвалися на невідомому вибуховому пристрої.

Андрій Войтович – уродженець села Квітневе Рожищенського району Волинської області.

Сергій Сирота – також волинянин, до призову був зареєстрований у селі Щурин Рожищенського району.

Віктор Пруський – родом із Рівненської області.

За даними сайту «Рівне1», він загинув після детонації протитанкового мінного шлагбаума. Журналісти пишуть, що детонація відбулася внаслідок обстрілу противника. Зокрема, Віктор Пруський отримав множинні вогнепальні осколкові поранення, не сумісні з життям. Решта обставин встановлюються.

Раніше у щоденному зведенні штабу ООС йшлося, що в понеділок, 9 грудня, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої загинули троє військовослужбовців Об’єднаних сил.

Зазначимо, що Войтович, Пруський та Сирота – четверта, п’ята і шоста бойова втрати Об’єднаних сил у грудні 2019 року.

1 грудня в «сірій зоні» на Донеччині, в районі села Староласпа, загинули двоє співробітників Центру спеціальних операцій «Альфа» СБ України, полковники Дмитро Каплунов та Денис Волочаєв.

7 грудня на Луганщині внаслідок ворожого обстрілу загинув молодший сержант 72-ї окремої механізованої бригади ЗС України імені Чорних Запорожців Дмитро Темний.