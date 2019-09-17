Війна на Донбасі: сьогодні загинув боєць, ще двоє отримали поранення



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Ворог п'ять разів порушив режим припинення вогню

На Донбасі з початку доби 17 вересня в районі проведення Операції Об'єднаних сил (ООС) збройні формування Російської Федерації і її найманці 5 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Як повідомляється, противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених мінського угодами мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи «Схід» противник здійснив три обстрілу позицій Об'єднаних сил, а саме неподалік Новотроїцького, поблизу Водяного і неподалік Павлополя.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання «Північ» противник здійснив два обстрілу позицій Об'єднаних сил, а саме неподалік Залізного і поблизу Новотошковского.

«З початку доби при виконанні бойового завдання один військовослужбовець Збройних сил України зі складу Об'єднаних сил загинув. Двоє військовослужбовців отримали поранення», - йдеться в повідомленні.