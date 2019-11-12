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    Стало відомо, хто замінить Зеркаль у міжнародних судах

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    Посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов - Стало відомо, хто замінить Зеркаль у міжнародних судах
    Посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов

    Заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль планує завершити свою роботу в МЗС

    Заступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль заявила, що після її відходу з відомства в міжнародних судах її замінить посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов. Про це вона повідомила під час брифінгу.

    Коментуючи свій намір покинути міністерство, Зеркаль зазначила, що у справі, крім агента є коагент - Всеволод Ченцов.

    «Тому ніяких проблем з цим не повинно бути», - зазначила вона.

    Нагадаємо, 14 серпня Олена Зеркаль повідомила, що планує завершити свою роботу в Міністерстві закордонних справ. На її думку, вона разом з командою виконала всі поставлені перед нею завдання.

    21 травня президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Зеркаль заступником глави Адміністрації президента. Пізніше указ Зеленського зник з сайту глави держави.

    Пізніше президент скасував указ про призначення Зеркаль заступником глави Адміністрації президента України. Потім Зеленський призначив Вадима Пристайка заступником глави Адміністрації президента.

    Наразі заступник глави Міністерства закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль продовжує працювати на своїй посаді. Однак ще у серпні вона заявила, що завершує роботу в МЗС.

     

    Джерело: РБК-Україна

    МЗС Крим Росія Донбас війна політв’язні посол Україна окуповані території Міжнародний суд ООН Олена Зеркаль
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