Стало відомо, хто замінить Зеркаль у міжнародних судах



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Посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов

Заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль планує завершити свою роботу в МЗС

Заступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль заявила, що після її відходу з відомства в міжнародних судах її замінить посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов. Про це вона повідомила під час брифінгу.

Коментуючи свій намір покинути міністерство, Зеркаль зазначила, що у справі, крім агента є коагент - Всеволод Ченцов.

«Тому ніяких проблем з цим не повинно бути», - зазначила вона.

Нагадаємо, 14 серпня Олена Зеркаль повідомила, що планує завершити свою роботу в Міністерстві закордонних справ. На її думку, вона разом з командою виконала всі поставлені перед нею завдання.

21 травня президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Зеркаль заступником глави Адміністрації президента. Пізніше указ Зеленського зник з сайту глави держави.

Пізніше президент скасував указ про призначення Зеркаль заступником глави Адміністрації президента України. Потім Зеленський призначив Вадима Пристайка заступником глави Адміністрації президента.

Наразі заступник глави Міністерства закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль продовжує працювати на своїй посаді. Однак ще у серпні вона заявила, що завершує роботу в МЗС.

Джерело: РБК-Україна