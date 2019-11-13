У Путіна побачили «позитивну динаміку» в підготовці до нормандської зустрічі



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Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков

В Кремлі вважають, що для зустрічі «стало менше перешкод»

Прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що по цілому ряду напрямів підготовки саміту в нормандському форматі є позитивна динаміка. Про це повідомляють у середу, 13 листопада, російські ЗМІ.

Зокрема, у Кремлі вважають, що для зустрічі «стало менше перешкод».

«Ми констатуємо позитивну динаміку по цілому ряду напрямів підготовки до «нормандського формату», - відповів Пєсков, залишилися перешкоди для зустрічі лідерів країн «нормандської четвірки» (Україна, Німеччина, Франція, Росія).

Напередодні Кремль закликав Україну закріпити особливий статус Донбасу у Конституції.

Зазначимо, що 12 листопада у Мінську заявили про «зняття усіх перешкод» для зустрічі в нормандському форматі.

Нагадаємо, на вимогу Росії радники президентів Нормандської четвірки напрацювали і погодили документ, який має бути підписано на саміті.

До слова, глава МЗС Вадим Пристайко заявляв, що не може оголосити дати зустрічі у «нормандському форматі», але вони є.

Як повідомлялося, лідери України, Німеччини, Франції та Російської Федерації можуть провести спільну зустріч 24 чи 26 листопада.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що зустріч «нормандської четвірки» відбудеться після розведення сил на Донбасі на трьох ділянках.

Раніше у Кремлі заявляли, що поки зарано говорити про проведення зустрічі лідерів «нормандської четвірки» до кінця року.