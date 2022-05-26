Луганщина: Гайдай повідомив, де ворог йде в наступ

ЗСУ закріпилися в Тошківці

Росіяни наступають у Борівському. Тривають важкі бої на околицях Сєвєродонецька, ворог намагається прорватися в місто. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Наші захисники тримають оборону в районі Золотого та Катеринівки. У Тошківці рашистів посунули, ЗСУ закріпили позиції. Траса «Лисичанськ–Бахмут» під постійним ворожим вогнем, пересування нею небезпечне. Можливість підвезення гумвантажів та евакуація населення не втрачена», – поінформував він.

За словами Гайдая, обласний центр рашисти знищують артилерією та авіацією.

Нагадаємо, військові знищили блокпост ворога біля Бахмута.

Напередодні стало відомо, що рашисти намагаются штурмувати Сєвєродонецьк та Лисичанськ.

Раніше Гайдай заявив, що рашисти окупували 95% Луганщини.

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