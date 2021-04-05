Кремль: Росія не є загрозою ні для однієї країни світу

Речник Путіна заявив, що пересування військ РФ не має викликати «ані найменшого занепокоєння»

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що пересування російської армії території країни не повинне викликати занепокоєння інших країн. Про це пишуть у понеділок російські ЗМІ.

«Ніхто не блукав і не блукає, російська армія пересувається російською територією тими напрямками і в тому вигляді, які вважає за потрібне, для гарантування надійної безпеки нашої країни», – сказав представник Кремля, коментуючи повідомлення про пересування військ в Ростовській області.

За його словами, це не має викликати «ані найменшого занепокоєння».

«Росія не є загрозою ні для однієї країни світу, в тому числі не є загрозою для України», – сказав Пєсков.

30 березня Головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак відзначив, що Росія стягує війська до кордону України. У четвер російська армія почала масштабні навчання в окупованому Криму. Також навчання відбуватимуться у Волгоградській та Ростовській областях.

Президент Володимир Зеленський відреагував на стягування російських військ до українських кордонів і вважає, що Україна готова до провокацій ворога.

Тим часом США посилюють розвідку в Європі через стягування російських військ до українських кордонів.

Головне управління розвідки Міноборони 1 квітня повідомило, що країна-агресорка Росія завершує підготовку комплексу заходів для провокації українських військових на відповідь на ворожі дії вздовж лінії зіткнення на Донбасі. Росія може почати наступ вглиб території України.

На нарощення військової присутності Росії поблизу українських кордонів відреагували у США. Вашингтон стурбований такими діями російської армії.

У Кремлі ж заявили, що стягування російських військ до кордону з Україною «не має нікого турбувати». Мовляв, це така відповідь НАТО.

Напередодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав нинішню ескалацію з боку Росії системною та наймасштабнішою за останні роки. Пентагон пообіцяв «не залишати Україну наодинці» у разі ескалації агресії РФ.

2 квітня в Офісі президента порадили країнам НАТО, які межують з Україною, бути у стані боєготовності та нагадали, що Росія продовжує накопичувати війська біля українського кордону.



