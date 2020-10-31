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    У світі

    Азербайджан і Вірменія домовилися не обстрілювати мирне населення Карабаху

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    Сторони конфлікту домовилися не обстрілювати цілеспрямовано цивільні об'єкти і мирне населення - Азербайджан і Вірменія домовилися не обстрілювати мирне населення Карабаху
    Сторони конфлікту домовилися не обстрілювати цілеспрямовано цивільні об'єкти і мирне населення

    Представники Баку та Єревану провели переговори щодо ситуації в Нагірному Карабасі

    Глави МЗС Вірменії і Азербайджану провели зустріч в рамках Мінської групи ОБСЄ щодо ситуації в Нагірному Карабасі. Сторони домовилися не обстрілювати цілеспрямовано цивільні об'єкти і мирне населення.

    Про це йдеться в заяві за підсумками переговорів.

    Так, сторони погодили наступні домовленості:

    • не наносити навмисні удари по цивільному населенню і невоєнних об'єктах;
    • активно брати участь в операціях з пошуку та обміну останками загиблих на полі бою і забезпечити безпеку таких робіт;
    • передати в ОБСЄ і Міжнародний Червоний Хрест списки військовополонених для доступу до них і можливого обміну в майбутньому;
    • скласти списки питань і коментарів з приводу можливих механізмів перевірки припинення вогню у відповідності з прийнятими 10 жовтня в Москві рішеннями.

    Зазначимо, Євросоюз направить гуманітарну допомогу в Нагірний Карабах.

    Раніше цього тижня Азербайджан передав Вірменії тіла 29 вірменських військових і офіцерів. Вони загинули в зоні конфлікту в Нагірному Карабасі.

    До слова, президент США Дональд Трамп вважає, що в Азербайджану та Вірменії «все налагодиться».

    Як відомо, вранці 26 жовтня Азербайджан та Вірменія звинуватили одне одного в порушенні третього перемир’я.

    Зазначимо, упродовж вихідних у Вашингтоні відбулися переговори міністрів закордонних справ Вірменії й Азербайджану за посередництва Державного департаменту США

    Згодом глави міністерств закордонних справ Вірменії та Азербайджану Зохраб Мнацаканян і Джейхун Байрамов дійшли згоди щодо гуманітарного перемир'я в Карабаху з 8:00 за місцевим часом 26 жовтня.

    Також азербайджанські ЗМІ показали відео вбивства «міністра оборони» Карабаху.

    МЗС ОБСЄ війна обстріл Азербайджан Вірменія обмін полоненими червоний хрест населення
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