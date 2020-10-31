Азербайджан і Вірменія домовилися не обстрілювати мирне населення Карабаху

Сторони конфлікту домовилися не обстрілювати цілеспрямовано цивільні об'єкти і мирне населення

Представники Баку та Єревану провели переговори щодо ситуації в Нагірному Карабасі

Глави МЗС Вірменії і Азербайджану провели зустріч в рамках Мінської групи ОБСЄ щодо ситуації в Нагірному Карабасі. Сторони домовилися не обстрілювати цілеспрямовано цивільні об'єкти і мирне населення.

Про це йдеться в заяві за підсумками переговорів.

Так, сторони погодили наступні домовленості:

не наносити навмисні удари по цивільному населенню і невоєнних об'єктах;

активно брати участь в операціях з пошуку та обміну останками загиблих на полі бою і забезпечити безпеку таких робіт;

передати в ОБСЄ і Міжнародний Червоний Хрест списки військовополонених для доступу до них і можливого обміну в майбутньому;

скласти списки питань і коментарів з приводу можливих механізмів перевірки припинення вогню у відповідності з прийнятими 10 жовтня в Москві рішеннями.

Зазначимо, Євросоюз направить гуманітарну допомогу в Нагірний Карабах.

Раніше цього тижня Азербайджан передав Вірменії тіла 29 вірменських військових і офіцерів. Вони загинули в зоні конфлікту в Нагірному Карабасі.

До слова, президент США Дональд Трамп вважає, що в Азербайджану та Вірменії «все налагодиться».

Як відомо, вранці 26 жовтня Азербайджан та Вірменія звинуватили одне одного в порушенні третього перемир’я.

Зазначимо, упродовж вихідних у Вашингтоні відбулися переговори міністрів закордонних справ Вірменії й Азербайджану за посередництва Державного департаменту США

Згодом глави міністерств закордонних справ Вірменії та Азербайджану Зохраб Мнацаканян і Джейхун Байрамов дійшли згоди щодо гуманітарного перемир'я в Карабаху з 8:00 за місцевим часом 26 жовтня.

Також азербайджанські ЗМІ показали відео вбивства «міністра оборони» Карабаху.