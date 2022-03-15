Американська дипломатка: Росія розширює об’єкти для ударів. Це від відчаю

Крістіна Квін: США надаватиме найкраще озброєння Україні

Наразі росіяни намагаються розширювати цілі для ракетних і бомбових ударів по Україні. Це відбувається від відчаю. США у відповідь надаватимуть Україні найкраще озброєння, щоб вона могла вести необхідні бойові дії. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповіла тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.

«Росія розширює об’єкти для ударів. Я вважаю, що росіяни частково роблять це від відчаю. Тому що українці були дуже успішними, не дозволяючи Росії досягти поставлених цілей. Відтак росіяни намагаються провокувати, розширяючи цілі для ракетних і бомбових ударів. І щоб допомогти українцям боротися проти цього, ми будемо продовжувати надавати протиповітряне та інше озброєння, яке Україна зможе використовувати для власного захисту», – сказала вона.

За її словами, США нададуть більш удосконалені системи протиповітряної оборони, щоб збивати російські літаки, які літають на великих висотах.



«Ми постійно оцінюємо варіанти надання Україні допомоги і будемо надавати найкраще озброєння, щоб вона могла вести необхідні бойові дії», – сказала вона.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський і Конгрес США тиснуть на адміністрацію американського президента Джо Байдена, щоб вона знайшла спосіб доставити важке радянського виробництва в Україну. Це озброєння буде використовуватися у війні проти Росії.