  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Юрій Бутусов
рус
    Думки вголос

    Пам'яті Георгія Тарасенка – командира добровольців «Фрайкор»

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Бутусов знав Тарасенка особисто - Пам'яті Георгія Тарасенка – командира добровольців «Фрайкор»
    Бутусов знав Тарасенка особисто
    фото: Юрій Бутусов

    Світла пам’ять всім Героям, що загинули за Україну

    Георгій Тарасенко, 25 років.

    26 березня він загинув як герой при звільненні села Мала Рогань під Харковом.

    Георгій – харків’янин, єдиний син у батьків. З початку війни в 14-му був волонтером, потім проходив вишкіл у Нацкорпусі, виїзжав на фронт на ротації у складі добровольчих підрозділів. А о 9-й годині ранку 24 лютого він вже був у черзі на видачі зброї і став на захист рідного міста як керівник організації «Фрайкор».

    27 лютого його бойова група взяла активну участь у знищенні загону спецназу 2-і бригади спецназ та піхоти 25-і бригади ЗС РФ біля Лісопарку та у 134 школі.

    Георгій завжди прагнув йти на бойові завдання, вів бійців за собою, і прожив життя патріота та Воїна.

    26 березня у ході звільнення села Мала Рогань, Георгій як завжди йшов вперед. З цього села російські нацисти обстрілювали з Градів житлові райони Харкова. Село звільнили, але Тарасенко загинув у цьому бою.

    Загинув як справжній Герой України. Світла пам’ять.

    Читайте також: Командир добровольчого формування «Фрайкор» загинув у боях за Харків

    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти війна смерть Герой України Україна село окупація звільнення #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Олеся Яхно
    Олеся Яхно

    Кандидат політичних наук

    Віктор Небоженко
    Віктор Небоженко

    Директор соціологічної служби «Український барометр»

    Микола Бєлєсков
    Микола Бєлєсков

    Головний консультант відділу воєнної і воєнно-економічної політики Національного інституту стратегічних досліджень

    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    Олександр Михельсон
    Олександр Михельсон

    Журналіст

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Пам'яті Георгія Тарасенка – командира добровольців «Фрайкор»