Пам'яті Георгія Тарасенка – командира добровольців «Фрайкор»

Світла пам’ять всім Героям, що загинули за Україну

Георгій Тарасенко, 25 років.

26 березня він загинув як герой при звільненні села Мала Рогань під Харковом.

Георгій – харків’янин, єдиний син у батьків. З початку війни в 14-му був волонтером, потім проходив вишкіл у Нацкорпусі, виїзжав на фронт на ротації у складі добровольчих підрозділів. А о 9-й годині ранку 24 лютого він вже був у черзі на видачі зброї і став на захист рідного міста як керівник організації «Фрайкор».

27 лютого його бойова група взяла активну участь у знищенні загону спецназу 2-і бригади спецназ та піхоти 25-і бригади ЗС РФ біля Лісопарку та у 134 школі.

Георгій завжди прагнув йти на бойові завдання, вів бійців за собою, і прожив життя патріота та Воїна.

26 березня у ході звільнення села Мала Рогань, Георгій як завжди йшов вперед. З цього села російські нацисти обстрілювали з Градів житлові райони Харкова. Село звільнили, але Тарасенко загинув у цьому бою.

Загинув як справжній Герой України. Світла пам’ять.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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