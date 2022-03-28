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    Події в Україні

    На Харківщині ЗСУ збили винищувач окупанта за понад $50 млн (відео)

    На Харківщині ЗСУ збили винищувач окупанта за понад $50 млн (відео)
    фото скріншот відео

    Літак було збито під Ізюмом

    Українській збройні сили збили суперсучасний літак Су-35 вартістю понад $50 млн на Харківщині. Про це написав радник МВС Антон Геращенко.

    «Приємно рано-вранці подивитися як на полі під Ізюмом горять уламки «суперсучасного» Су-35 за 50 млн доларів. А переляканий ворожий льотчик стоїть навколішки з жахом у власних очах. «Су-35» під Ізюмом було збито 24 березня нашими ППО»,–написав Геращенко.

    Як раніше повідомлялося, чергової поразки російська армія зазнала у районі Ізюма, де вона намагається зосередити свої сили. Збройні Сили України не тільки не допустили просування ворога, а ще й розгромили його позиції.

    Нагадаємо, на Харківщині тривають обстріли, окупанти намагаються штурмувати.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна літак Харківщина Україна окупація #stoprussia
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    На Харківщині ЗСУ збили винищувач окупанта за понад $50 млн (відео)