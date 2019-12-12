100 днів - 101 провадження. Баканов похвалився успіхами СБУ



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Іван Баканов підбив підсумки 100 днів роботи

Голова Служби безпеки розповів про резонансні провадження, які були порушені за ці 100 днів

За 100 днів роботи Служба безпеки України довела, що здатна системно і ефективно протидіяти іноземним спецслужбам та досягати вагомих результатів у сферах захисту національної безпеки, боротьби з тероризмом та кіберзагрозами. Про це заявив голова СБУ Іван Баканов, коментуючи 100 днів своєї роботи на посаді, повідомляє пресцентр СБУ.

За словами очільника Служби, останні результати доводять ефективність нових підходів у діяльності СБУ. Служба протидіє не дрібним шахраям, а дбає про національну безпеку країни. Так, лише у сфері протидії тероризму та захисту територіальної цілісності України розпочато 101 кримінальне провадження.

«Найбільш гучна справа – затримання одного з ключових лідерів ІДІЛ на прізвисько Аль Бара Шишані, який приїхав в Україну за підробленими документами. Спецоперація була проведена спільно з іноземними партнерами, – нагадав Іван Баканов.

Тільки з вересня цього року Служба заборонила в’їзд на територію України 283 іноземцям. Серед них – 9 діючих співробітників російських спецслужб, які проводили розвідувально-підривну діяльність проти України. В’їзд закритий і для 9 представників пропагандистських ЗМІ, зокрема російських.

СБУ протидіє і кіберзагрозам – відкрито 124 кримінальні провадження. Спільно з партнерами із США Службі вдалося нейтралізувати потужне хакерське угруповання. У дата-центрі під Одесою СБУ виявила майже півтори сотні серверів із тисячами хакерських ресурсів.

«Нами було заблоковано тисячі протиправних посягань в інтернеті на громадян України, країн Європи, США, Японії, їх органи влади та управління, об’єкти критичної інфраструктури», – зазначив голова Служби.