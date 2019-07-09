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    Події в Україні

    У військовій частина на Миколаївщині застрелився солдат-строковик

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    Військовий&nbsp;дістав вогнепальне поранення голови - У військовій частина на Миколаївщині застрелився солдат-строковик
    Військовий дістав вогнепальне поранення голови

    Тіло військового направлено на проведення судово-медичної експертизи

    У Миколаївській області загинув військовослужбовець строкової служби, який дістав вогнепальне поранення голови. Основна версія трагедії – самогубство.

    Як повідомляється на сайті управління Нацполіції в Миколаївській області, повідомлення про госпіталізацію 22-річного строковика з вогнепальним пораненням голови надійшло до поліції 8 липня вночі.

    Потерпілий був доставлений до лікарні з військової частини, розташованої у Вознесенському районі, та невдовзі помер у медичному закладі. 

    «Відомо, що хлопець заступив на добове чергування з автоматичною зброєю. Основна версія трагедії - самогубство, причини якого та інші обставини події наразі з'ясовують слідчі. Тіло військового направлено на проведення судово-медичної експертизи», – йдеться в повідомленні.

    Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України «Умисне вбивство». Процесуальне керівництво у справі здійснює військова прокуратура.

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