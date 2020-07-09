У Луцьку на чоловіка склали протокол, тому що він неправильно одягнув маску



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У Луцьку на чоловіка склали протокол, тому що він неправильно одягнув маску

Заповнені поліцейськими документи про порушення житель підписав

У Луцьку в одному з будівельних гіпермаркетів правоохоронці склали адміністративний протокол на чоловіка, який неправильно носив маску.

Про це повідомив дільничний інспектор Віктор Томащук, передає Суспільне.

Дільничний заявив, що під час спільного з Держпродспоживслужбою рейду по магазинах й торгових центрах Луцька, помітили чоловіка, який не відреагував на зауваження охоронця магазину.

Чоловік спочатку відмовився надати правоохоронцям документи, що засвідчують особу. На місце викликали наряд патрульних.

Заповнені поліцейськими документи про порушення житель підписав. За його словами, з порушенням, описаним у протоколі, не погоджується.

Станом на середу, 8 липня за все у Волинській області підтвердили 2825 випадків коронавірусу.

Нагадаємо, станом на ранок 7 липня в Україні було зафіксовано 49 607 лабораторно підтверджених випадків Covid-19. За добу виявлено 564 нових випадки коронавірусу.

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