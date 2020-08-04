Військові врятували трьох моряків із безлюдного острова завдяки напису SOS на піску



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Чоловіки пробули на безлюдному острові три дні

У регіоні Мікронезії, де зникли моряки, не вперше рятують завдяки напису SOS на піску

Трьох моряків, які заблукали в океані та на три дні застрягли на безлюдному острові в Тихому океані, знайшли австралійські військові. Їх помітили завдяки напису SOS на піску.

Про це повідомляє Міністерство оборони Австралії.

У море моряки вийшли 30 липня. Вони хотіли проплисти повз двох атолів, але відхилилися від маршруту. Їм довелося зійти на безлюдному острові, бо у човні закінчилося паливо.

Через три дні після зникнення американські та австралійські літаки помітили на одному з пляжів напис SOS. Екіпаже одного з вертольотів висадився на острові та підтвердив, що на березі перебувають зниклі чоловіки.

Їх знайшли за 190 кілометрів від місця призначення. Морякам передали воду та їжу, вони не мають ушкоджень.

Як пише CNN, до моряків також дібрався корабель для евакуації. Під час евакуації, йдеться у повідомленні, рятівники і постраждалі дотримувалися соціальної дистанції.

У регіоні Мікронезії, де зникли моряки, не вперше рятують завдяки напису SOS на піску.

У 2016 році пара Лінус і Сабіна Джек тиждень провели на безлюдному острові в Тихому океані. Вони написали на піску SOS та подавали сигнал ліхтариком. Таким чином рятувальником вдалося знайти подружжя, пише The Guardian.