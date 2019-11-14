Військові загрози для України в Чорному та Азовському морях постійно зростають, - Загороднюк



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Андрый Загороднюк переконаний, що без потужних ВМС загрози не подолати Фото: facebook.com/andrii.zahorodniuk

За словами міністра оборони, Москва продовжує перешкоджати свободі судноплавства і розвитку морської індустрії України в регіоні

Військові загрози для України в акваторіях Чорного та Азовського морях постійно зростають. Про це міністр оборони Андрій Загороднюк написав у Facebook.

Зазначимо, мыныстр оборони сьогодні бере участь у відкритті в Одесі III Міжнародної конференції з питань морської безпеки.

«Символічно, що тільки вчора – вперше в історії України – до складу наших ВМС долучились два катери типу «Айленд», які нам передав уряд США», - нагадав він.

Міністр під час виступу на конференції зауважив, що «військові морські загрози для України на Чорному та Азовському морях постійно зростають. Безперечно, винна у цьому Росія. При цьому вона не обмежується прямою агресією: всі знають про перешкоджання Москви свободі судноплавства і розвитку морської індустрії».

На переконання Загороднюка, без потужних ВМС ці проблеми не вирішити. Міністр назвав конференцію в Одесі ще одним підтвердженням сталих планів України відновити ВМС, які з окупацією Криму втратили значну частину своїх спроможностей.

За його словами, за «Стратегією-2035», «ми захищаємо прибережні води України та наші інтереси у виключній морській економічній зоні, відновлюємо морську інфраструктуру, виховуємо мотивований персонал, створюємо пакет соціальної підтримки задля того, щоб наші ВМС повністю могли сконцентруватися на перемозі та ефективному захисті наших національних інтересів».

Раніше міністр оборони Андрій Загороднюк заявив, що Міністерство оборони розглядає можливість скасування призову в армію і переведення Збройних сил на стандарти НАТО зі створенням професійної армії. На думку Загороднюка, модель строкової служби не має майбутнього в Україні, він анонсувавпрезентацію наступного року «дорожньої карти» її скасування.