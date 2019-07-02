Влада Гонконгу відмовилася від скандального закону про екстрадицію



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Прем'єр-міністр Гонконгу Керрі Лем

Закон про екстрадицію дозволив би владі Гонконгу екстрадувати в Китай тих, кого в Пекіні вважають винними в якомусь злочині

Прем'єр-міністр Гонконгу Керрі Лем заявила про відмову від закону про екстрадицію, який викликав протести. Про це повідомляє DW.

Законопроект більше не буде вноситися до Законодавчої ради, заявила Лем.

Раніше прем'єр-міністр особисто вибачилася перед активістами за протиріччя в законопроекті і підкреслила, що уряд не буде продовжувати його обговорення, отже він автоматично буде знятий з порядку денного в липні.

Закон про екстрадицію дозволив би владі Гонконгу екстрадувати в Китай тих, кого в Пекіні вважають винними в якомусь злочині. До недавнього часу влада Гонконгу відмовлялися видавати своїх громадян материковому Китаю через підозри в упередженості суддів і широке застосування тортур і страти.

Нагадаємо, дсятки демонстрантів у масках, багато з яких несли в руках імпровізовані щити, увірвалися в будівлю Законодавчої ради пізно ввечері в понеділок.

Згодом співробітники поліції Гонконгу встановили контроль над будівлею місцевих Законодавчих зборів, яку раніше зайняли учасники протестів.

Напередодні повідомлялося, що поліція вступила в сутички з демонстрантами, які намагалися зайняти вулиці в урядовому кварталі.

Нагадаємо, у Гонконзі 16 червня кілька тисяч людей вийшли на акцію протесту, вимагаючи відставки глави адміністрації Керрі Лам через скандальний законопроект про екстрадицію.

Як повідомлялося, 15 червня голова адміністрації Гонконгу Керрі Лам призупинила просування суперечливого закону, що дозволяв екстрадицію на материковий Китай. Однак протестуючі пообіцяли почати нову хвилю демонстрацій 16 червня