Протести у Гонконзі: активісти увірвалися в будівлю парламенту



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Протестувальники у будівлі парламенту Гонконгу Фото: AFP

Щоб пройти всередину, протестувальники розбили фасадні вікна

У Гонконзі демонстранти прорвалися в будівлю парламенту. Про це повідомляє AFP.

Десятки демонстрантів у масках, багато з яких несли в руках імпровізовані щити, увійшли в будівлю Законодавчої ради пізно ввечері в понеділок.

Щоб пройти всередину, протестувальники розбили фасадні вікна. Бійці спецпідрозділу поліції наразі відступили углиб комплексу.

Напередодні повідомлялося, що поліція вступила в сутички з демонстрантами, які намагалися зайняти вулиці в урядовому кварталі.

Нагадаємо, у Гонконзі 16 червня кілька тисяч людей вийшли на акцію протесту, вимагаючи відставки глави адміністрації Керрі Лам через скандальний законопроект про екстрадицію.

Як повідомлялося, 15 червня голова адміністрації Гонконгу Керрі Лам призупинила просування суперечливого закону, що дозволяв екстрадицію на материковий Китай. Однак протестуючі пообіцяли почати нову хвилю демонстрацій 16 червня.