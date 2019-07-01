Поліція Гонконгу очистила від протестувальників будівлю парламенту



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Протестувальники в будівлі Законодавчої ради Гонконгу Фото: AFP

Правоохоронці вивели з будівлі всіх протестуючих, які завдали значних матеріальних збитків парламенту

Співробітники поліції Гонконгу встановили контроль над будівлею місцевих Законодавчих зборів, яку раніше зайняли учасники протестів.

Правоохоронці вивели з будівлі всіх протестуючих, які завдали значних матеріальних збитків парламенту, зокрема, намалювавши графіті.

За інформацією журналіста агентства Associated Press Рафа Вобера з місця подій, урядову будівлю «значно» пошкоджено.

«На стінах - графіті, буде проведена масштабна операція з очищення приміщення, щоб привести ситуацію в норму», - сказав він.

Нагадаємо, дсятки демонстрантів у масках, багато з яких несли в руках імпровізовані щити, увірвалися в будівлю Законодавчої ради пізно ввечері в понеділок.

Напередодні повідомлялося, що поліція вступила в сутички з демонстрантами, які намагалися зайняти вулиці в урядовому кварталі.

Нагадаємо, у Гонконзі 16 червня кілька тисяч людей вийшли на акцію протесту, вимагаючи відставки глави адміністрації Керрі Лам через скандальний законопроект про екстрадицію.

Як повідомлялося, 15 червня голова адміністрації Гонконгу Керрі Лам призупинила просування суперечливого закону, що дозволяв екстрадицію на материковий Китай. Однак протестуючі пообіцяли почати нову хвилю демонстрацій 16 червня

Джерело: Інтерфакс-Україна