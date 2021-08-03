Спека спаде і задощить: прогноз погоди на 3 серпня (карта)

На більшості території України у вівторок запанує прохолодний атмосферний фронт

Температура повітря у вівторок, 3-го серпня, передбачається у межах +25…+28 градусів. З нюансами: у західних областях завтра вдень +22…+27 градусів. На Сході та Півдні ще затримаються вищі градуси, +29…+33 градуси тепла. Про це на своїй сторінці написала синоптикиня Наталка Діденко.

«Атмосферний фронт у вівторок зачепиться за наш Схід та південний схід, тому саме там завтра ймовірні короткочасні дощі та грози. Також місцями очікуються дощі в Карпатах. На решті території України суху погоду організує виступ далекого, але потужного атлантичного антициклону», – повідомила вона.

У Києві 3-го серпня температура повітря знизиться і протягом дня становитиме +25-26 градусів. Дощі завтра малоймовірні.

Із середи побільшає короткочасних періодичних дощів із грозами.

Карта Укргідрометцентру

Нагадаємо, середня місячна температура серпня передбачається в межах 20-25°, в Карпатах 16-18°, що на 1-1.5 градуса вище за кліматичну норму.

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