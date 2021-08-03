  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Спека спаде і задощить: прогноз погоди на 3 серпня (карта)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Спека спаде і задощить: прогноз погоди на 3 серпня (карта)
    Фотоподорожі Україною/Facebook

    На більшості території України у вівторок запанує прохолодний атмосферний фронт

    Температура повітря у вівторок, 3-го серпня, передбачається у межах +25…+28 градусів. З нюансами: у західних областях завтра вдень +22…+27 градусів. На Сході та Півдні ще затримаються вищі градуси, +29…+33 градуси тепла. Про це на своїй сторінці написала синоптикиня Наталка Діденко.

    «Атмосферний фронт у вівторок зачепиться за наш Схід та південний схід, тому саме там завтра ймовірні короткочасні дощі та грози. Також місцями очікуються дощі в Карпатах. На решті території України суху погоду організує виступ далекого, але потужного атлантичного антициклону», – повідомила вона.

    У Києві 3-го серпня температура повітря знизиться і протягом дня становитиме +25-26 градусів. Дощі завтра малоймовірні.

    Із середи побільшає короткочасних періодичних дощів із грозами.

    ukraine_01Карта Укргідрометцентру

    Нагадаємо, середня місячна температура серпня передбачається в межах 20-25°, в Карпатах 16-18°, що на 1-1.5 градуса вище за кліматичну норму.

    Читайте також:



    Теги: прогноз погоди спека повітря Наталка Діденко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Спека спаде і задощить: прогноз погоди на 3 серпня (карта)