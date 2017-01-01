В Ірані зросла кількість затриманих протестувальників

У неділю стало відомо про дві сотні затриманих, хоча раніше повідомлялося лише про десятки

Кількість затриманих у суботу, 30 грудня, учасників антиурядових акцій протесту в Ірані, очевидно, є набагато більшою, ніж вважалося раніше. Сили безпеки Ірану затримали близько 200 осіб, які брали участь у демонстраціях у столиці країни Тегерані, повідомила в неділю, 31 грудня, інформагенція Ilna з посиланням на віце-губернатора міста Алі Асгара



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Фото: Getty Images Протест біля Тегеранського університету

У неділю стало відомо про дві сотні затриманих, хоча раніше повідомлялося лише про десятки

Кількість затриманих у суботу, 30 грудня, учасників антиурядових акцій протесту в Ірані, очевидно, є набагато більшою, ніж вважалося раніше. Сили безпеки Ірану затримали близько 200 осіб, які брали участь у демонстраціях у столиці країни Тегерані, повідомила в неділю, 31 грудня, інформагенція Ilna з посиланням на віце-губернатора міста Алі Асгара Нассербрахта.

За його словами, серед затриманих, зокрема, 40 «ватажків нелегальних зібрань», як влада Ірану називає антиурядові протести, які тривають у країні вже четвертий день поспіль.

Раніше була інформація тільки про десятки затриманих у різних містах країни. Відомо також про загибель двох учасників демонстрацій увечері суботи.

Частина затриманих у Тегерані, за словами Нассербрахта, передані органам юстиції. Натомість багатьох учасників акції, серед яких більшість студенти, відпустили на волю, сказав він.

Тим часом президент Ірану Хасан Роухані звернувся до населення країни із застереженням від подальших насильницьких зіткнень. Він наголосив на праві громадян висловлювати критику та протест на адресу влади. Водночас це, за його словами, не повинно переростати в насильство.

Влада країни перед цим закидала демонстрантам у різних містах, зокрема, атаки на муніципальні будівлі та поліцейські авто та пригрозила учасникам акцій протесту тим, що вони «заплатять» за свої дії.

Протести в Ірані та поводження влади з демонстрантами вже викликали реакцію на Заході. Різко розкритикували офіційний Тегеран у Вашингтоні. Президент США Дональд Трамп у своєму Twitter у неділю вранці заявив, що люди в Ірані зрозуміли, «як розтринькуються їхні гроші та їхній добробут на користь тероризму. Виглядає на те, що вони більше не миритимуться з ним». За його словами, США «дуже ретельно» спостерігають за тим, чи немає під час протестів в Ірані порушень прав людини.

Відреагували на події в Ірані і в Німеччині. В МЗС у Берліні заявили, що також «дуже уважно відстежують повідомлення про демонстрації», та закликали уряд Роухані «поважати права протестувальників та діяти виважено». Водночас там звернулися і до демонстрантів із закликом «мирно висловлювати» свій протест.

Нагадаємо, в Ірані три дні поспіль проходять масові акції протесту, учасники яких спочатку висували економічні вимоги, проте потім вони переросли у політичні. Вже відбулися зіткнення з силами правопорядку, є повідомлення про жертви.

Головний виконавчий директор месенджера Telegram Павло Дуров заявив, що його сервіс заблокували в Ірані.

Судячи з повідомлень у соціальних мережах, протести продовжились і 31 грудня.

Джерело: Deutsche Welle