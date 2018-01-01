Екс-президент Ірану Ахмадінежад затриманий за підтримку протестів – ЗМІ
- Сьогодні, 10:39
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Ахмадінежада намагаються посадити під домашній арешт, твердять джерела
Колишній президент Ірану Махмуд Ахмадінежад був затриманий через підтримку учасників масових протестів у країні. Про це повідомляє газета Al-Quds Al-Arabi.
Ще наприкінці грудня екс-президент заявив, що «деякі лідери живуть окремо від проблем людей, і нічого не знають про реальність суспільства».
Також він додав, що сьогодні Іран страждає «від поганого управління», і що уряд чинного президента Хассана Рухані «вважає, що володіє землею і народ є невірним суспільством».
За повідомленням газети з посиланням на «надійні джерела в Тегерані», влада країни наразі намагається взяти Ахмадінежада під домашній арешт.
Нагадаємо, у неділю, 7 січня, в Тегерані проходить позачергове засідання парламенту, на якому обговорюють причини протестів, що охопили Іран з 28 грудня. Засідання відбувається у закритому режимі.
Джерело: Громадське