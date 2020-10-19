У світі кількість інфікованих Covid-19 наближається до 40 млн



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Лідирують за кількістю заражених і померлих Сполучені Штати, де сумарно виявлено 8 млн 154 тис. 594 інфікованих

Від коронавірусу вже померли шонаймкеше 1 млн 112 тисяч осіб

Від початку пандемії Covid-19 у всьому світі зафіксовано 39 млн 899 тис. 915 випадків зараження коронавірусом, повідомив американський університет Джонса Гопкінса.

За даними університету, кількість жертв, що померли вд ускладнень через коронавірус, зросла до ранку понеділка до 1 млн 112 тис. 599.

До країн з 5 млн і понад зареєстрованими випадками коронавірусу увійшли США, Індія і Бразилія.

Лідирують за кількістю заражених і померлих Сполучені Штати, де сумарно виявлено 8 млн 154 тис. 594 інфікованих, зафіксовано 219 тис. 674 смертей і понад 3,2 млн осіб одужалих.

На другому місці за кількістю хворих залишається Індія, де на ранок понеділка зафіксовано 7 млн 494 тис. 551 хворих при 114 тис. 31 смертельному випадку і більш ніж 6,5 млн одужалих.

У Бразилії кількість інфікованих збільшилася до 5 млн 224 тис. 362 осіб, померли 153 тис. 675, вилікувані понад 4,5 млн осіб.

Нагадаємо, в Україні за позаминулу добу, 17 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 5231 особи. Це на 1179 випадків менше, ніж днем раніше (6410).

Нагадаємо також, що у МОЗ розповіли, що робити, якщо за лікування Covid-19 у лікарні вимагають гроші.

До слова. із 19 жовтня в Україні почало діяти нове карантинне зонування.