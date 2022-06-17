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    Новини

    Влада РФ прокоментувала падіння літака під Бєлгородом

    Впала російська &laquo;сушка&raquo; - Влада РФ прокоментувала падіння літака під Бєлгородом

    Впала російська «сушка»

    скріншот із відео

    Рашисти кажуть, що причиною події начебто могла стати «технічна несправність»

    З'явилися офіційні коментарі та подробиці щодо сьогоднішньої катастрофи літака у Бєлгородській області РФ.

    «У Білгородській області сьогодні під час планового навчально-тренувального польоту зазнав аварії літак Су-25», – повідомляє пресслужба Західного військового округу.

    Льотчик катапультувався та був евакуйований на аеродром базування. Загрози «здоров'ю льотчика немає».

    Літак начебто упав у безлюдному місці, руйнувань немає.

    «За попередньою інформацією, причиною події могла стати технічна несправність. На місці працює комісія», – повідомили росіяни.

    Нагадаємо, вранці 17 червня у Бєлгородській області РФ впав літак. За попередньою інформацією, літак упав близько восьмої ранку в районі села Нова Слобідка.

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    Теги: росія окупанти війна літак Україна влада льотчик окупація #stoprussia
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    Влада РФ прокоментувала падіння літака під Бєлгородом