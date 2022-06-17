Влада РФ прокоментувала падіння літака під Бєлгородом

Рашисти кажуть, що причиною події начебто могла стати «технічна несправність»

З'явилися офіційні коментарі та подробиці щодо сьогоднішньої катастрофи літака у Бєлгородській області РФ.

«У Білгородській області сьогодні під час планового навчально-тренувального польоту зазнав аварії літак Су-25», – повідомляє пресслужба Західного військового округу.

Льотчик катапультувався та був евакуйований на аеродром базування. Загрози «здоров'ю льотчика немає».

Літак начебто упав у безлюдному місці, руйнувань немає.

«За попередньою інформацією, причиною події могла стати технічна несправність. На місці працює комісія», – повідомили росіяни.

Нагадаємо, вранці 17 червня у Бєлгородській області РФ впав літак. За попередньою інформацією, літак упав близько восьмої ранку в районі села Нова Слобідка.

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