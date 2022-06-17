Влада РФ прокоментувала падіння літака під Бєлгородом
Впала російська «сушка»
Рашисти кажуть, що причиною події начебто могла стати «технічна несправність»
З'явилися офіційні коментарі та подробиці щодо сьогоднішньої катастрофи літака у Бєлгородській області РФ.
«У Білгородській області сьогодні під час планового навчально-тренувального польоту зазнав аварії літак Су-25», – повідомляє пресслужба Західного військового округу.
Льотчик катапультувався та був евакуйований на аеродром базування. Загрози «здоров'ю льотчика немає».
Літак начебто упав у безлюдному місці, руйнувань немає.
«За попередньою інформацією, причиною події могла стати технічна несправність. На місці працює комісія», – повідомили росіяни.
Нагадаємо, вранці 17 червня у Бєлгородській області РФ впав літак. За попередньою інформацією, літак упав близько восьмої ранку в районі села Нова Слобідка.