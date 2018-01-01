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    Влада Саудівської Аравії розділить між жителями країни $13 мільярдів

    Водночас уряд вирішив скоротити пільги членам королівської родини, що викликало невдоволення останніх
    Влада Саудівської Аравії впродовж 2018 року планує розділити між жителями королівства 50 мільярдів ріалів ($13 мільярдів).  Про це повідомляє Reuters. В указі короля Салмана бен Абдель Азіза Аль Сауда від 6 січня йдеться, що державним службовцям щомісяця доплачуватимуть тисячу ріалів (близько $266). Грошові виплати отримають також
    • Сьогодні, 08:30
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    Водночас уряд вирішив скоротити пільги членам королівської родини, що викликало невдоволення останніх

    Влада Саудівської Аравії впродовж 2018 року планує розділити між жителями королівства 50 мільярдів ріалів ($13 мільярдів). 

    Про це повідомляє Reuters.

    В указі короля Салмана бен Абдель Азіза Аль Сауда від 6 січня йдеться, що державним службовцям щомісяця доплачуватимуть тисячу ріалів (близько $266). Грошові виплати отримають також пенсіонери і військовослужбовці. Таке рішення прийняли, щоб компенсувати населенню зростаючу вартість життя.

    «Виділення 50 мільярдів ріалів (близько 13,3 млрд доларів) в рамках цього декрету вказує на турботу керівництва про комфорт та якість життя людей», - сказав міністр в інтерв'ю саудівській газеті Al Sharq Al Awsat.

    Водночас уряд вирішив скоротити пільги членам королівської родини, що викликало невдоволення останніх.

    Нагадаємо: провідний світовий експортер нафти, Саудівська Аравія ввела реформи, які скорочують субсидії, вводять податок на додану вартість і скорочують пільги для членів королівської сім'ї, щоб впоратися з падінням цін на нафту, яке викликало дефіцит бюджету. За оцінками експертів, у 2018 році дефіцит складе 195 мільярдів ріалів.

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