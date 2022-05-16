Чехія хоче бачити Зеленського на саміт лідерів ЄС

Ймовірно, що саміт лідерів ЄС відбудеться у Празі на початку жовтня

Чеський міністр у справах Європи Мікулаш Бек запропонував, щоб президент України Володимир Зеленський став гостем на жовтневому саміті лідерів країн-членів Євросоюзу. Про це повідомляє Euractiv.

«Ми хотіли б, щоб український президент був гостем на саміті (лідерів ЄС – ред.)», – сказав Бек.

Він також додав, що найближчими тижнями Прагу відвідає радник Глави держави. Крім того, віце-прем’єр-міністра України Ольгу Стефанішину запросили на неформальну Раду із загальних питань ЄС у липні.

Як зазначається, ймовірно, що саміт лідерів ЄС відбудеться у Празі на початку жовтня під час головування Чеської Республіки в Раді ЄС, яке триватиме з липня по грудень 2022 року. Спочатку уряд Чехії працював над можливістю запрошення президента США Джо Байдена на захід, але оскільки він відвідав Польщу наприкінці березня, навряд чи він повернеться до Центральної Європи за такий короткий період.

Чеська Республіка наполягає на наданні Україні статусу кандидата в ЄС з початку російського вторгнення.

За словами Бека, Україна має пройти якнайшвидший шлях до членства в ЄС, дотримуючись усіх стандартних критеріїв.

«Ідея чеського уряду є відносно реалістичною, відкриваючи шлях до компромісу на європейському рівні», – сказав Бек.

Нагадаємо, Чехія офіційно визнала злочини РФ на території України – геноцидом. До слова, президент Чехії дозволив своїм громадян вступати до лав ЗСУ.

Нагадаємо, Генасамблея ООН офіційно прийняла Чехію в Раду з прав людини замість Росії. Як раніше повідомлялося, Чехія готова відмовитися від закупівлі нафти з Росії.

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