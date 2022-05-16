Рашисти влучили у базу відпочинку на Одещині – ЗМІ
Постраждала база відпочинку у Білгород-Дністровському
Під час повітряної тривоги на Одещині, зранку 16 травня, окупанти влучили у базу відпочинку. Про повідомляє «Думська».
За повідомленнями ЗМІ, внаслідок удару рашистів постраждала база відпочинку у Білгород-Дністровському районі Одеської області.
«У Білгород-Дністровському районі Одеської області видно дим. Внаслідок удару постраждала база відпочинку на Одещині», – йдеться у повідомленні.
Як раніше повідомлялося, російська армія зосередила біля Чорного моря 60 крилатих ракет .
Як повідомлялося, на Одещині продовжується психологічний тиск на населення прикордонних з Придністров’ям районів щодо імовірної блокади регіону через припинення функціонування Дністровського мосту, по якому знов було завдано ракетної атаки.
Увечері, 10 травня стало відомо, що в Одесі знову чутні вибухи. Також рашисти вчетверте обстріляли міст через Дністровський лиман.