Сценарій, за якого росіяни більше не зможуть напасти

Імперіалізм та шовінізм – природній стан існування російського суспільства

Втомився вже пояснювати.

«Ой, Росія ж нікуди не подінеться, давайте шукати там когось, з ким можна розмовляти».

Скоріш за все, справді, не подінеться – хоча є варіанти.

Але вибачте, хлопці. Я пам'ятаю ліберальну Росію, що рефлексувала, що засуджувала своє минуле. Роки з чотири, в середині 90-х. А потім знов за своє. Ті ж люди. Я пам'ятаю ліберального Кисельова та ліберального Путіна.

Бо тиранія, імперіалізм та шовінізм – природній стан існування російського суспільства п'ятсот років. Не так, як у німців – одне покоління подуріло – а всю історію. Неможливо вилікувати того, в кого це не хвороба, а вроджена особливість.

Ви хочете намагатися? Вперед. Але без мене. І я проти, щоб моя держава на це витрачала час та зусилля.

Я пропоную інший варіант: максимальний розрив економічних зв'язків та зміну співвідношення сил наших армій на таке, щоб будь-яка спроба Росії напасти була легко відбита.

За вашого сценарію росіяни МОЖУТЬ НЕ напасти.

За мого сценарію росіяни НЕ МОЖУТЬ напасти.

Мій надійніший. І будемо честні – реалістичніший. Вже реалізується.

Джерело: блог Віктора Трегубова

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