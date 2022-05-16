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    Думки вголос

    Сценарій, за якого росіяни більше не зможуть напасти

    Українська армія, отримавши сучасну зброю, зможе поставиту крапку в російській агресії - Сценарій, за якого росіяни більше не зможуть напасти
    Українська армія, отримавши сучасну зброю, зможе поставиту крапку в російській агресії
    фото з відкритих джерел

    Імперіалізм та шовінізм – природній стан існування російського суспільства

    Втомився вже пояснювати.

    «Ой, Росія ж нікуди не подінеться, давайте шукати там когось, з ким можна розмовляти».

    Скоріш за все, справді, не подінеться – хоча є варіанти.

    Але вибачте, хлопці. Я пам'ятаю ліберальну Росію, що рефлексувала, що засуджувала своє минуле. Роки з чотири, в середині 90-х. А потім знов за своє. Ті ж люди. Я пам'ятаю ліберального Кисельова та ліберального Путіна.

    Бо тиранія, імперіалізм та шовінізм – природній стан існування російського суспільства п'ятсот років. Не так, як у німців – одне покоління подуріло – а всю історію. Неможливо вилікувати того, в кого це не хвороба, а вроджена особливість.

    Ви хочете намагатися? Вперед. Але без мене. І я проти, щоб моя держава на це витрачала час та зусилля.

    Я пропоную інший варіант: максимальний розрив економічних зв'язків та зміну співвідношення сил наших армій на таке, щоб будь-яка спроба Росії напасти була легко відбита.

    За вашого сценарію росіяни МОЖУТЬ НЕ напасти.

    За мого сценарію росіяни НЕ МОЖУТЬ напасти.

    Мій надійніший. І будемо честні – реалістичніший. Вже реалізується.

    Джерело: блог Віктора Трегубова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти історія ЗСУ армія війна держава Україна окупація #stoprussia
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    Сценарій, за якого росіяни більше не зможуть напасти