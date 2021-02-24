Тікав від коронавірусу. Банкір Коломойського пояснив, чому летів персональним чартером з України

Яценко зазначив, що з моменту початку карантину і інфекції коронавірус, пересувався виключно орендованими літаками

Колишній перший заступник голови правління ПриватБанку Володимир Яценко заявив, що летів персональним чартером з України через коронавірус.

Про це Яценко заявив на засідання з обрання запобіжного заходу.

Яценко пояснив свій політ до Відня чартерним рейсом

«З моменту початку карантину і інфекції коронавірус, я, як людина яка може постраждати в більшій мірі від цього захворювання, пересувався виключно орендованими літаками… Ця поїздка не є унікальною. Це елемент способу життя», – заявив він.

Напередодні стало відомо, що Венедіктова підписала підозру найближчому співробітникові та фінансовому менеджеру олігарха Ігоря Коломойського Володимиру Яценку, а при спробі вилетіти з країни Ситник і «Украерорух» примусово повернули літак із підозрюваним у Бориспіль.

22 лютого українські правоохоронні органи провели спецоперацію в справі Приватбанку. В міжнародному аеропорту «Бориспіль» посадили літак, на якому летів один із колишніх топменеджерів.

Голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін розповів, що інформацію про підозру «злили».