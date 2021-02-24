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    Тікав від коронавірусу. Банкір Коломойського пояснив, чому летів персональним чартером з України

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    Експершого заступника глави правління Приватбанку Володимира Яценка затримали 22 лютого - Тікав від коронавірусу. Банкір Коломойського пояснив, чому летів персональним чартером з України
    Експершого заступника глави правління Приватбанку Володимира Яценка затримали 22 лютого
    Фото: НАБУ

    Яценко зазначив, що з моменту початку карантину і інфекції коронавірус, пересувався виключно орендованими літаками

    Колишній перший заступник голови правління ПриватБанку Володимир Яценко заявив, що летів персональним чартером з України через коронавірус.

    Про це Яценко заявив на засідання з обрання запобіжного заходу.

    Яценко пояснив свій політ до Відня чартерним рейсом

    «З моменту початку карантину і інфекції коронавірус, я, як людина яка може постраждати в більшій мірі від цього захворювання, пересувався виключно орендованими літаками… Ця поїздка не є унікальною. Це елемент способу життя», – заявив він.

    Напередодні стало відомо, що Венедіктова підписала підозру найближчому співробітникові та фінансовому менеджеру олігарха Ігоря Коломойського Володимиру Яценку, а при спробі вилетіти з країни Ситник і «Украерорух» примусово повернули літак із підозрюваним у Бориспіль.

    22 лютого українські правоохоронні органи провели спецоперацію в справі Приватбанку. В міжнародному аеропорту «Бориспіль» посадили літак, на якому летів один із колишніх топменеджерів.

    Голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін розповів, що інформацію про підозру «злили».

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    Теги: політ літак Приватбанк коронавірус
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