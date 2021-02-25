Справа ПриватБанку: суд залишив топ-менеджера Яценка під вартою

Запобіжний захід у вигляді утримання під вартою попередньо буде діяти до 22 квітня 2021 включно

Вищий антикорупційний суд обрав екс-першому заступникові голови правління Приватбанку Володимиру Яценку запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Запобіжний захід у вигляді утримання під вартою попередньо буде діяти до 22 квітня 2021 включно.

Засідання транслювалося ВАКС.

Запобіжний захід у вигляді утримання під вартою попередньо буде діяти до 22 квітня 2021 включно. Альтернативою утримання під вартою суд визначив заставу в розмірі 52 мільйонів 210 тисяч гривень.

Адвокати стверджували, що Яценко вилетів з Дніпра у Відень на плановий огляд у лікаря, але не назвали діагноз. За їх словами, довідка була видана австрійським лікарем ще 2 лютого.

Яценко нібито планував повернутися в Україну, оскільки 25 лютого він з дружиною і дітьми повинен був летіти на відпочинок на Мальдіви – захист надав квитки і ваучери на відпочинок, який повинен був тривати до 13 березня. Все це, за словами адвоката, «повністю» розструктовує» затвердження прокурорів про те, що Яценко хотів тікати з України».

Поїздка до лікаря у Вену, зазначається, повинна була бути дванадцятою за останні роки.

Яценко заявив, що летів персональним чартером з України через коронавірус.

Напередодні стало відомо, що Венедіктова підписала підозру найближчому співробітникові та фінансовому менеджеру олігарха Ігоря Коломойського Володимиру Яценку, а при спробі вилетіти з країни Ситник і «Украерорух» примусово повернули літак із підозрюваним у Бориспіль.

22 лютого українські правоохоронні органи провели спецоперацію в справі Приватбанку. В міжнародному аеропорту «Бориспіль» посадили літак, на якому летів один із колишніх топменеджерів.

Голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін розповів, що інформацію про підозру «злили».