Вночі до Землі наблизиться потенційно небезпечний астероїд

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Небесне тіло зблизиться із Землею на дистанцію близько половини відстані до Місяця

Астероїд розміром з гігантський реактивний літак пролетить неподалік від Землі 16 травня, приблизно о 0:15 за Києвом.

Астероїд 2010 WC9, розміри якого оцінюються в 38-189 метрів пролетить на відстані близько 203 000 км від Землі.

Небесне тіло зблизиться із Землею на дистанцію близько половини відстані до Місяця, його швидкість складе близько 46 тисяч кілометрів на годину. Астрономи відзначають, що загрози падіння астероїда на планету немає.

Навіть якби фактичний розмір 2010 WC9 був близький до максимальної оцінки, космічний камінь не уявляв би загрози для людства. Однак, цей астероїд при зіткненні із Землею міг би завдати шкоди в локальному масштабі. Наприклад 2010 WC9 більше метеорита, який в 2013 році вибухнув над Челябінськом, поранивши сотні людей.

Орбіта астероїд 2010 WC9

Цікаво, що астероїд 2010 WC9 був виявлений в листопаді 2010 року і спостерігався до грудня того ж року. Проте, астрономи не змогли зібрати достатню кількість даних, щоб визначити орбіту астероїда і 2010 WC9 був втрачений на сім років.

Тепер вчені знають, що 2010 WC9 робить один оборот навколо Сонця за 1,12 року, протягом якого набесное тіло наближається до Сонця на відстань до 0,78 астрономічної одиниці, тобто на 117 мільйонів кілометрів.

Нагадаємо, фахівці з кафедри астрономії, геодезії та моніторингу навколишнього середовища Інституту природничих наук і математики попередили про наближення до Землі астероїду 444193.

Джерело: Новое Время