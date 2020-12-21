  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Київ опустився густий туман: оголошено перший рівень небезпеки

    • Розсилка
    У Києві видимість не більше 500 м - На Київ опустився густий туман: оголошено перший рівень небезпеки
    У Києві видимість не більше 500 м
    Фото: ДСНС

    Рятувальники попереджають киян про небезпеку на дорогах

    Сьогодні, 21 грудня, вранці у Києві туман, погіршення метеорологічної дальності видимості до 500 м і менше. Про це попереджає Головне управління ДСНС у Києві.

    Оголошено І рівень небезпеки, жовтий.

    Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:

    • знизити швидкість руху;
    • при наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
    • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
    • при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
    • уникати різких маневрів на дорозі.

    У Києві сьогодні опадів не передбачається, температура протягом доби 0-2° тепла.

    Раніше повідомлялося, що антициклон 22-25 грудня принесе короткочасне похолодання.

    Теги: прогноз погоди Київ ДСНС Укргідрометцентр рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies