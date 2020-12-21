На Київ опустився густий туман: оголошено перший рівень небезпеки

У Києві видимість не більше 500 м

Рятувальники попереджають киян про небезпеку на дорогах

Сьогодні, 21 грудня, вранці у Києві туман, погіршення метеорологічної дальності видимості до 500 м і менше. Про це попереджає Головне управління ДСНС у Києві.

Оголошено І рівень небезпеки, жовтий.

Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:

знизити швидкість руху;

при наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

уникати різких маневрів на дорозі.

У Києві сьогодні опадів не передбачається, температура протягом доби 0-2° тепла.

Раніше повідомлялося, що антициклон 22-25 грудня принесе короткочасне похолодання.