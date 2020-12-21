На Київ опустився густий туман: оголошено перший рівень небезпеки
У Києві видимість не більше 500 м
Фото: ДСНС
Рятувальники попереджають киян про небезпеку на дорогах
Сьогодні, 21 грудня, вранці у Києві туман, погіршення метеорологічної дальності видимості до 500 м і менше. Про це попереджає Головне управління ДСНС у Києві.
Оголошено І рівень небезпеки, жовтий.
Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:
- знизити швидкість руху;
- при наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
- тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
- при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
- уникати різких маневрів на дорозі.
У Києві сьогодні опадів не передбачається, температура протягом доби 0-2° тепла.
Раніше повідомлялося, що антициклон 22-25 грудня принесе короткочасне похолодання.