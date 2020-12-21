  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    Туман та місцями ожеледиця: прогноз погоди в Україні на понеділок

    • Розсилка
    У&nbsp;<span>Києві сьогодні опадів не передбачається, температура протягом доби 0-2&deg; тепла</span> - Туман та місцями ожеледиця: прогноз погоди в Україні на понеділок
    У Києві сьогодні опадів не передбачається, температура протягом доби 0-2° тепла
    Фото: Главком

    На Лівобережжі можливий невеликий сніг

    У понеділок, 21 грудня, на території України, крім східних областей, очікується туман, на Лівобережжі невеликий сніг; температура від 3° морозу до 2° тепла.

    Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

    «Хмарно. На Лівобережжі невеликий сніг, місцями ожеледиця; температура впродовж доби 1-6° морозу. На решті території без опадів; температура вночі і вдень від 3° морозу до 2° тепла (на крайньому заході вдень 1-6° тепла)», – зазначають синоптики.

    ukraine_21

    В Укргідрометцентрі попереджають, що у більшості областей, крім східних, спостерігатиметься туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий). Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

    У Києві сьогодні опадів не передбачається, температура протягом доби 0-2° тепла.

    Раніше повідомлялося, що антициклон 22-25 грудня принесе короткочасне похолодання.

    Теги: прогноз погоди атмосферне явище Укргідрометцентр вітер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies