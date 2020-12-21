Туман та місцями ожеледиця: прогноз погоди в Україні на понеділок

Києві сьогодні опадів не передбачається, температура протягом доби 0-2° тепла

У Києві сьогодні опадів не передбачається, температура протягом доби 0-2° тепла

На Лівобережжі можливий невеликий сніг

У понеділок, 21 грудня, на території України, крім східних областей, очікується туман, на Лівобережжі невеликий сніг; температура від 3° морозу до 2° тепла.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

«Хмарно. На Лівобережжі невеликий сніг, місцями ожеледиця; температура впродовж доби 1-6° морозу. На решті території без опадів; температура вночі і вдень від 3° морозу до 2° тепла (на крайньому заході вдень 1-6° тепла)», – зазначають синоптики.

В Укргідрометцентрі попереджають, що у більшості областей, крім східних, спостерігатиметься туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий). Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

У Києві сьогодні опадів не передбачається, температура протягом доби 0-2° тепла.

Раніше повідомлялося, що антициклон 22-25 грудня принесе короткочасне похолодання.