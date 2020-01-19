Водохреща: що потрібно робити в цей день



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Головний обряд свята – освячення води

Водохреща, Хрещення чи Йордан – народно-релігійне свято, котре православні та греко-католики святкують 19 січня.

Воно є останнім святом з різдвяно-новорічного циклу та завершує Святки – 12 днів Коляди між Різдвом та Водохрещем.

Хрещення Господнє: історія свята

Хрещення Господнє, Водохреще або Богоявлення - святкування однієї з найважливіших подій у житті Ісуса Христа. Це одне із дванадесятих свят, які безпосередньо пов'язані з земним життям Ісуса.

Хрещення Господнє відбулося на річці Йордан, коли йому було 30 років. Обряд проводив пророк Іоанн Предтеча, через це його згодом стали називати Хрестителем.

Богоявленням це свято стали називати в пам'ять про диво, що сталося безпосередньо під час Хрещення. Під час обряду на Христа зійшов із небес Дух Святий, назвав його сином Божим. Коли Хрещення в 2020 році Точне місце Хрещення визначити не вдалося, але точно відомо, що обряд проводили на річці Йордан.

Вважається, що сьогодні це територія сучасної Йорданії. Відзначати Водохреще як важливе православне свято почали ще за життя апостолів - про це свідчать відповідні згадки.

Традиції свята

На Водохреще багато людей бажають зануритися в ополонку, щоб вилікуватися від недуг. Люди вірять, що у цей день вода очищає та стає цілющою, тому усі бажаючі занурюються в ополонку, щоб бути здоровими цілий рік.

Священики та віряни йдуть до заздалегідь прорубаної ополонки як символу річки Йордан.

Після того, як священик освятить воду в ополонці, триразово занурюючи хрест, запалюючи вогонь і читаючи молитву, бажаючі занурюються у воду з головою три рази, хрестяться і вимовляють молитву.

Вважається, що вода володіє святою силою до закінчення святкування Водохреща.

А в народі існує прикмета, за якою будь-яка вода, на яку в ніч на Водохреще потрапило місячне сяйво, вважається освяченою самими Небесами. Тому здавна в цю ніч заздалегідь набрану воду спеціально залишали на підвіконнях.

Освячену на Водохреще воду зберігають увесь рік. Її можна пити в разі нездужання, наносити на хворі місця або бризкати на речі. Вважається також, що освячена вода зміцнює віру в людині.

Також існує традиція освячувати житло святою водою. Для цього беруть склянку зі святою водохресною водою і пальцем правої руки зачерпують воду. Освячують кожен кут кімнат у вигляді хреста, починаючи від вхідних дверей і просуваючись по квартирі за годинниковою стрілкою.

Крім того, святу воду можна пити по чайній ложці щодня з ранку – обов’язково після молитви. При цьому в жодному разі не можна пити освячену воду в поганому настрої або з поганими думками – інакше вона втратить усі свої властивості.

Що не можна робити на Водохреща

– Як і в будь-яке інше свято, на Водохреще 19 січня не можна прибирати, шити, в'язати і виконувати будь-яку іншу домашню роботу.

– Категорично забороняється сваритися і лаятися, набираючи святу воду або випиваючи її. Через погані думки, слова і вчинки свята вода може втратити свої цілющі властивості.

– На Водохреще не можна прати, тому що таким чином ви оскверняєте воду.

– На Водохреще не можна занурюватися у воду без сповіді і причастя. Занурюватися потрібно з чистою душею і думками, а не для «показухи».

– Не можна вживати спиртне перед зануренням в ополонку. Це не тільки не допоможе зігрітися, а й, навпаки, на думку лікарів, може викликати проблеми зі здоров'ям. А служителі церкви акцентують, що це суперечить релігійним обрядам.

– У свято не можна плакати. З давніх-давен в народі казали, що той, хто буде лити сльози на Хрещення, буде плакати до наступного свята.

– На Водохреще категорично не можна ворожити. До того ж, церква взагалі рекомендує не захоплюватися ворожінням, адже це великий гріх.

Чи варто хрестити дітей в цей день

За старих часів після Водохреща розпочинався новий весільний сезон, який тривав до Великого посту. Добрим знаком вважається, якщо в цей день хтось домовиться про майбутнє весілля. У народі кажуть: «Хрещенське рукобиття - до щасливої родини». Крім того, в цей день прийнято ворожити на судженого.

Вважається, що той, хто хрещений цього дня - буде щасливою людиною все життя. Однак не можна забувати, що обряд хрещення зазвичай відбувається на 40-й день після появи дитини на світ. Саме цей день має велике значення з релігійної точки зору: в старозавітній церкві на 40-й день дитину приносили в храм, на 40 день читалася молитва над матір'ю. До цього ж їй не радять брати участь у будь-яких релігійних обрядах.

В інші ж дні року найбільш сприятливими днями для хрещення дитини вважається кожен четвер.

Прикмети на Водохреща

Згідно з однією з них, ясна погода 19 січня буде означати неврожайний рік.

За іншим переказом, всі ті, кого будуть хрестити саме в день Богоявлення, проживуть щасливе життя.

Ще однією позитивною прикметою є йде сніг - це свідчить про продуктивний хліборобний рік.

Молодим парам в цей день рекомендують домовлятися про весілля - здавна вважається, що це стане запорукою міцної і щасливої родини.

Південний вітер на Водохреща означав раніше, що майбутнє літо буде з грозами, а туман на воді - вдалий сезон для хліборобів.

Поради для купання

Віруючі також здійснюють обмивання, щоб очистити душу від гріхів. Перед зануренням в ополонку потрібно три рази перехреститися і зануритися зі словами: «В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа». Ці слова варто повторювати перед кожним зануренням в воду.

Вважається, що найкращий проміжок часу для водохресних купань - це час з 00:00 до 1:30 19 січня. Саме в цей час вода володіє сильними цілющими властивостями, що допомагають вилікуватися від різних недуг.

Як купання на Водохреща впливає на здоров'я

Медики не радять купатися цього дня усім. Адже занурення в холодну воду може мати негативні наслідки. Зокрема, купання на Хрещення може обернутися болями для тих, хто страждає від:

гіпертонії;

ревматизму;

атеросклерозу;

туберкульозу;

будь-якими гострими хронічними захворюваннями

Як повідомлялося, 16 січня столичні рятувальники навчали громадян, як правильно проводити обряд купання на Хрещення Господнє.

Аби купання на Водохреща громадян пройшло безпечно, в столиці спеціально облаштовано 16 місць для купання, де будуть чергувати рятувальники.

На місцях для купання будуть чергувати рятувальники, як ГУ ДСНС України у Києві, так і КМДА, і КП «Плесо».

Загалом 19 січня за безпекою громадян під час купання на Водохреща будуть слідкувати 137 рятувальників, з яких 63 саме від ДСНС. Також, буде залучено 19 одиниць техніки, 7 з яких – від Головного управління ДСНС України у Києві.

Читайте також