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    У Києві облаштовано 16 локацій для купання на Водохреща (список)

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    Кілька локацій для купання облаштовано у Гідропарку - У Києві облаштовано 16 локацій для купання на Водохреща (список)
    Кілька локацій для купання облаштовано у Гідропарку
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    Рятувальники нагадали правила, аби купання було безпечним

    Цьогоріч для святкування Водохреща комунальне підприємство «Плесо» облаштувало в межах Києва 16 локацій. На кожній із них з 09:00 до 18:00 чергуватимуть рятувальники та працюватимуть медпункти.

    Локації облаштовано, зокрема, у Дніпровському районі:

    • пляж «Дитячий» (біля каплички у Гідропарку);
    • пляж «Венеція» (острів Долобецький);
    • пляж «Передмістна Слобідка» (Гідропарк, навпроти Києво-Печерської лаври);
    • пляж «Тельбін» (проспект Павла Тичини);
    • пляж «Райдужний» (озеро Райдужне, вул. Марка Черемшини);
    • пляж «Веселка» (вул. Микільсько-Слобідська);
    • пляж «Центральний» (Труханів острів).

    В Оболонському районі:

    • пляж «Вербний» (оз. Вербне, вул. Приозерна);
    • місце масового відпочинку (затока Оболонь, вул. Прирічна);
    • Парк «Наталка» (Оболонська набережна);
    • пляж «Пуща-Водиця» (ставок Горащиха, 7 лінія).

    У Деснянському районі:

    • пляж «Троєщина» (вул. Оноре де Бальзака).

    У Голосіївському районі:

    • пляж «Галерна» (вул. Набережно-Корчуватська).

    Окрім цього, КП «Плесо» допомагає в безпечному проведенні заходу в Х-Park (парк «Муромець») та на озері Йорданське (просп. Степана Бандери).

    Аби купання було безпечним і не нашкодило здоров’ю, фахівці рятувальної служби радять дотримуватися простих правил:

    • Перш за все, до купання радять готуватися заздалегідь і не йти у крижану воду без попереднього виваженого і тривалого процесу загартування організму.
    • Окрім того, занурюватися у крижану воду можна виключно з дозволу лікаря, і з урахуванням індивідуальних особливостей організму, коли ризик раптового прояву/загострення хвороб відсутній.
    • Локацію для купання треба обирати спеціально облаштовану, що перебуває під наглядом фахівців рятувальної служби та чергових медиків.
    • І до, і після занурення треба відмовитися від вживання алкоголю. Алкоголь лише створює оманливий ефект зігрівання. Насправді ж – прискорює охолодження організму і збільшує ризик раптового загострення серцево-судинних захворювань.
    • У воду треба заходити без різких рухів, повільно, поступово, прислухаючись до організму та самопочуття, але впевнено і свідомо. Стрімголов забігати у воду – заборонено.
    • Стоячи по пояс у воді, необхідно розвернутися обличчям до берега, і можна здійснити короткочасні занурення шляхом присідання.
    • Під час перебування у воді треба уважно слідкувати за можливими зауваженнями чергових рятувальників та негайно і безумовно виконувати їх вказівки.
    • Виходити на берег радять без поспіху і обережно.
    • Одягтися у теплий вільний одяг. Одяг, який обтягує, призводить до прискорення охолодження. Зігріватися можна теплими безалкогольними напоями і при необхідності йти у тепле приміщення.

    Нагадаємо, у четвер, 16 січня, рятувальники столичного Головного управління ДСНС разом з рятувальниками Київської міської держадміністрації навчатимуть громадян, як правильно проводити ритуал купання на Водохреща.

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