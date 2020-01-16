Рятувальники показали киянам, як безпечно купатися на Водохреща (фото)



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Рятувальники розказали і показали, як правильно провести обряд купання Фото: ДСНС

У Києві за безпекою громадян під час купання на Водохреща будуть слідкувати 137 рятувальників

Сьогодні, 16 січня, столичні рятувальники навчали громадян, як правильно проводити обряд купання на Хрещення Господнє.

Водолази-рятувальники на власному прикладі продемонстрували, як безпечно заходити у крижану воду і правильно занурюватись. Фахівці Служби порятунку 101 розповіли, як саме слід підготувати тіло до обряду купання, аби не нанести шкоди власному здоров’ю. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

Також, рятувальники поспілкувались з громадянами, нагадали їм правила безпечного перебування біля відкритих водойм у зимовий період. Усім присутнім роздали листівки та буклети соціальної реклами з відповідними правилами безпеки.

Аби купання на Водохреща громадян пройшло безпечно, в столиці спеціально облаштовано 16 місць для купання, де будуть чергувати рятувальники, як ГУ ДСНС України у Києві, так і КМДА, і КП «Плесо».

Загалом 19 січня за безпекою громадян під час купання на Водохреща будуть слідкувати 137 рятувальників, з яких 63 саме від ДСНС. Також, буде залучено 19 одиниць техніки, 7 з яких – від Головного управління ДСНС України у Києві.

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