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    Рятувальники показали киянам, як безпечно купатися на Водохреща (фото)

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    Рятувальники розказали і показали, як правильно провести обряд купання - Рятувальники показали киянам, як безпечно купатися на Водохреща (фото)
    Рятувальники розказали і показали, як правильно провести обряд купання
    Фото: ДСНС

    У Києві за безпекою громадян під час купання на Водохреща будуть слідкувати 137 рятувальників

    Сьогодні, 16 січня, столичні рятувальники навчали громадян, як правильно проводити обряд купання на Хрещення Господнє.

    Водолази-рятувальники на власному прикладі продемонстрували, як безпечно заходити у крижану воду і правильно занурюватись. Фахівці Служби порятунку 101 розповіли, як саме слід підготувати тіло до обряду купання, аби не нанести шкоди власному здоров’ю. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    Також, рятувальники поспілкувались з громадянами, нагадали їм правила безпечного перебування біля відкритих водойм у зимовий період. Усім присутнім роздали листівки та буклети соціальної реклами з відповідними правилами безпеки.

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    Рятувальники показали киянам, як безпечно купатися на Водохреща (фото)
    Рятувальники показали киянам, як безпечно купатися на Водохреща (фото)
    Рятувальники показали киянам, як безпечно купатися на Водохреща (фото)
    Рятувальники показали киянам, як безпечно купатися на Водохреща (фото)
    Рятувальники показали киянам, як безпечно купатися на Водохреща (фото)

    Аби купання на Водохреща громадян пройшло безпечно, в столиці спеціально облаштовано 16 місць для купання, де будуть чергувати рятувальники, як ГУ ДСНС України у Києві, так і КМДА, і КП «Плесо».

    Загалом 19 січня за безпекою громадян під час купання на Водохреща будуть слідкувати 137 рятувальників, з яких 63 саме від ДСНС. Також, буде залучено 19 одиниць техніки, 7 з яких – від Головного управління ДСНС України у Києві.

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