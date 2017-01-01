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    Волкер оцінив гуманітарну ситуацію на Донбасі як найгіршу за три роки

    Волкер зазначив, що ситуація на сході України лише погіршується
    Спеціальний представник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер заявляє, що гуманітарна ситуація на сході України є найгіршою за останні три роки. Про це він написав у Twitter. [READ_MORE] «Гуманітарна криза на сході України – найгірша за останні три роки, і ситуація погіршується. Росія може зупинити це, припинивши втручання і
    • Сьогодні, 15:17
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    Курт Волкер під час відвідування Донбасу
    Курт Волкер під час відвідування Донбасу

    Волкер зазначив, що ситуація на сході України лише погіршується

    Спеціальний представник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер заявляє, що гуманітарна ситуація на сході України є найгіршою за останні три роки. Про це він написав у Twitter.

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    «Гуманітарна криза на сході України – найгірша за останні три роки, і ситуація погіршується. Росія може зупинити це, припинивши втручання і підтримку так званих сепаратистів, імплементувавши Мінські угоди», – зазначив Волкер.

    Як відомо, зараз Волкер перебуває у Відні на засіданні Ради міністрів ОБСЄ. 7 грудня відбулася зустріч Волкера з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним.

    Раніше Волкер тричі зустрічався з помічником президента Росії Владиславом Сурковим і обговорював питання врегулювання конфлікту на сході України.

    Остання зустріч із Сурковими була не дуже результативно, Волкер навіть назвав її кроком назад. Йшлося, зокрема, про спрямування миротворчої місії ООН на Донбас, окупований проросійськими бойовиками.

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    Донбас Мінські угоди криза Курт Волкер
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