Волкер оцінив гуманітарну ситуацію на Донбасі як найгіршу за три роки

Волкер зазначив, що ситуація на сході України лише погіршується

Спеціальний представник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер заявляє, що гуманітарна ситуація на сході України є найгіршою за останні три роки. Про це він написав у Twitter.

«Гуманітарна криза на сході України – найгірша за останні три роки, і ситуація погіршується. Росія може зупинити це, припинивши втручання і підтримку так званих сепаратистів, імплементувавши Мінські угоди», – зазначив Волкер.

Humanitarian crisis in eastern Ukraine worst in 3 years and deteriorating. Russia can end this by ending intervention and support for so-called separatists, implementing Minsk Agreements. @AUT_OSCE pic.twitter.com/5GSt42xF3t