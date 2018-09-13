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    Трамп відповів на критику указу про санкції за втручання у вибори

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    Дональд Трамп - Трамп відповів на критику указу про санкції за втручання у вибори
    Дональд Трамп

    Заява Трампа про указ опублікована на сайті Білого дому

    Президент США Дональд Трамп прокоментував підписаний ним указ про введення санкцій за втручання у виборчий процес у Штатах.

    Заява Трампа опублікована на сайті Білого дому.

    Зокрема, американський лідер назвав документ ще одним рядком у списку жорстких заходів щодо захисту виборчої системи США. Він підкреслив, що указ вимагає від спецслужб США оцінки ступеня будь-якого іноземного втручання після виборів різного рівня, які пройшли на території країни.

    «Коли ми почнемо передвиборний сезон цієї осені (вибори в конгрес), американський народ зможе бути впевнений, що ми докладаємо всіх зусиль для того, щоб наша демократія залишалася у безпеці від зовнішніх загроз», - зазначив Трамп.

    Раніше, американський сенатор-демократ від штату Меріленд Кріс Ван Холлєн привітав підписання главою США Дональдом Трампом указу, який передбачає введення санкцій проти інших країн за втручання у вибори. Однак, на думку сенатора, указ президента Трампа «заходить недостатньо далеко».

    Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп підписав указ про введення санкцій проти іноземних громадян та компаній, яких звинувачують у втручанні в американські вибори.

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