Трамп відповів на критику указу про санкції за втручання у вибори



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Дональд Трамп

Заява Трампа про указ опублікована на сайті Білого дому

Президент США Дональд Трамп прокоментував підписаний ним указ про введення санкцій за втручання у виборчий процес у Штатах.

Заява Трампа опублікована на сайті Білого дому.

Зокрема, американський лідер назвав документ ще одним рядком у списку жорстких заходів щодо захисту виборчої системи США. Він підкреслив, що указ вимагає від спецслужб США оцінки ступеня будь-якого іноземного втручання після виборів різного рівня, які пройшли на території країни.

«Коли ми почнемо передвиборний сезон цієї осені (вибори в конгрес), американський народ зможе бути впевнений, що ми докладаємо всіх зусиль для того, щоб наша демократія залишалася у безпеці від зовнішніх загроз», - зазначив Трамп.

Раніше, американський сенатор-демократ від штату Меріленд Кріс Ван Холлєн привітав підписання главою США Дональдом Трампом указу, який передбачає введення санкцій проти інших країн за втручання у вибори. Однак, на думку сенатора, указ президента Трампа «заходить недостатньо далеко».

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп підписав указ про введення санкцій проти іноземних громадян та компаній, яких звинувачують у втручанні в американські вибори.