Волкер відреагував на вбивство чотирьох військових під Павлополем



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Спецпредставник США Курт Волкер

Курт Волкер «неймовірно засмучений новими порушеннями режиму припинення вогню»

Спецпредставник Державного департаменту США з питань українських перемовин Курт Волкер засмучений вбивством чотирьох українських військових на Донбасі у час, коли український президент прагне миру.

Про це Волкер написав у Twitter.

«Неймовірно засмучений новими порушеннями режиму припинення вогню, які призвели до вбивства чотирьох українських військових керованими Росією силами», - написав Волкер.

На думку спецпредставника США, особливо засмучує, що вбивство сталося у час, коли «український президент робить жести, спрямовані на досягнення миру».

Нагадаємо, під час обстрілу російсько-окупаційними військами позицій Об'єднаних сил поблизу Павлополя у вівторок, 6 серпня, загинули четверо українських військовослужбовців.

Після цього президент Володимир Зеленський закликав лідерів країн-учасниць Нормандського переговорного формату — Еммануеля Макрона, Ангелу Меркель та Володимира Путіна — якомога швидше зібратися для відновлення перемовин.

Також секретар РНБО відреагував на вбивство чотирьох бійців на Донбасі.