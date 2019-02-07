Волкер змінив позицію щодо російських спостерігачів на виборах в Україні



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Спеціальний представник США Курт Волкер

Спецпредставник США визнав, що застереження України щодо безпеки є реальними

Спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер назвав «реальною» загрозу, яку можуть представляти спостерігачі з Росії для президентських виборів в Україні.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter після того, як запевняв, що вважає нормальною присутність росіян у складі місії ОБСЄ на українських виборах.

We welcome Ukraine’s readiness to facilitate the OSCE ODHIR mission’s activities. We have confidence in ‘s commitment to transparency and the conduct of free and fair elections. — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 7 февраля 2019 г.

«Вітаємо готовність України сприяти роботі місії Бюро з демократичних інститутів та прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ. Ми впевнені в тому, що Україна віддана вимогам прозорості, а також проведенню вільних і чесних виборів», - підкреслив Волкер.

Він також наголосив: «Треба пам'ятати, що Росія є агресором в Україні, а отже застереження України щодо безпеки є реальними».

Must remember that Russia is the aggressor in , so Ukraine’s security concerns about are real. — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 7 февраля 2019 г.

Напередодні спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер запропонував Україні допустити російських спостерігачів на президентські вибори - у складі місії БДІПЛ (Бюро з демократичних інститутів і прав людини при ОБСЄ).

У четвер, 7 лютого, Верховна Рада ухвалила закон, яким заборонила громадянам Російської Федерації та особам, запропонованим російською стороною, бути офіційними спостерігачами на президентських, парламентських і місцевих виборах в Україні.

Раніше в ОБСЄ пояснили, чому відправляють росіян спостерігати за виборами в Україні.