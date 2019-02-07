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    Волкер змінив позицію щодо російських спостерігачів на виборах в Україні

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    Спеціальний представник США&nbsp;Курт Волкер - Волкер змінив позицію щодо російських спостерігачів на виборах в Україні
    Спеціальний представник США Курт Волкер

    Спецпредставник США визнав, що застереження України щодо безпеки є реальними

    Спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер назвав «реальною» загрозу, яку можуть представляти спостерігачі з Росії для президентських виборів в Україні.

    Про це він написав на своїй сторінці у Twitter після того, як запевняв, що вважає нормальною присутність росіян у складі місії ОБСЄ на українських виборах.

    «Вітаємо готовність України сприяти роботі місії Бюро з демократичних інститутів та прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ. Ми впевнені в тому, що Україна віддана вимогам прозорості, а також проведенню вільних і чесних виборів», - підкреслив Волкер.

    Він також наголосив: «Треба пам'ятати, що Росія є агресором в Україні, а отже застереження України щодо безпеки є реальними».

    Напередодні спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер запропонував Україні допустити російських спостерігачів на президентські вибори - у складі місії БДІПЛ (Бюро з демократичних інститутів і прав людини при ОБСЄ).

    У четвер, 7 лютого, Верховна Рада ухвалила закон, яким заборонила громадянам Російської Федерації та особам, запропонованим російською стороною, бути офіційними спостерігачами на президентських, парламентських і місцевих виборах в Україні.

    Раніше в ОБСЄ пояснили, чому відправляють росіян спостерігати за виборами в Україні.

    До вашої уваги:  
    • Детальніше про президентські вибори читайте тут
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