Волкер змінив позицію щодо російських спостерігачів на виборах в Україні

Спецпредставник США визнав, що застереження України щодо безпеки є реальними

Спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер назвав «реальною» загрозу, яку можуть представляти спостерігачі з Росії для президентських виборів в Україні.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter після того, як запевняв, що вважає нормальною присутність росіян у складі місії ОБСЄ на українських виборах.

We welcome Ukraine’s readiness to facilitate the OSCE ODHIR mission’s activities. We have confidence in ‘s commitment to transparency and the conduct of free and fair elections.