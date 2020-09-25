Volkswagen показав свій перший повністю електричний кросовер



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Максимальна швидкість нового авто досягає 160 км/ч, розгін до сотні – за 8,5 с

Ціна на автомобіль в Європі становитиме від 43 тисяч євро.

Автовиробник Volkswagen представив свій перший повністю електричний кросовер ID.4. Про це повідомляє ain.ua

Зазначається, що ціна на автомобіль в Європі становитиме від 43 тисяч євро.

«Максимальна швидкість нового авто досягає 160 км/ч, розгін до сотні – за 8,5 с. Об'єм акумулятора Volkswagen ID.4 - 77 кВт-год. Одного заряду заряду може вистачити на 520 км. Щоб зарядити батарею на 320 км, знадобиться півгодини за умови підзарядки від станції на 125 кВт.», – йдеться у повідомленні.

Як заявили в компанії, першою у продаж надійде задньопривідна версія з одним електромотором на 204 л. с. (310 Н • м).

Пізніше планують випустити повнопривідний електрокроссовер з двома моторами і загальною потужністю 302 л. с.

Нагадаємо, в 2019 році Volkswagen представив електрокар ID.3.

Як повідомлялося, Велика Британія планує заборонити продаж нових авто на бензині з 2030 року.