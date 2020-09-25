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    Volkswagen показав свій перший повністю електричний кросовер

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    Максимальна швидкість нового авто досягає 160 км/ч, розгін до сотні&nbsp;&ndash;&nbsp;за 8,5 с - Volkswagen показав свій перший повністю електричний кросовер
    Максимальна швидкість нового авто досягає 160 км/ч, розгін до сотні – за 8,5 с

    Ціна на автомобіль в Європі становитиме від 43 тисяч євро.

    Автовиробник Volkswagen представив свій перший повністю електричний кросовер ID.4. Про це повідомляє ain.ua

    Зазначається, що ціна на автомобіль в Європі становитиме від 43 тисяч євро.

    «Максимальна швидкість нового авто досягає 160 км/ч, розгін до сотні – за 8,5 с. Об'єм акумулятора Volkswagen ID.4 - 77 кВт-год. Одного заряду заряду може вистачити на 520 км. Щоб зарядити батарею на 320 км, знадобиться півгодини за умови підзарядки від станції на 125 кВт.», – йдеться у повідомленні.

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    Volkswagen показав свій перший повністю електричний кросовер
    Volkswagen показав свій перший повністю електричний кросовер
    Volkswagen показав свій перший повністю електричний кросовер

    Як заявили в компанії, першою у продаж надійде задньопривідна версія з одним електромотором на 204 л. с. (310 Н • м).

    Пізніше планують випустити повнопривідний електрокроссовер з двома моторами і загальною потужністю 302 л. с.

    Нагадаємо, в 2019 році Volkswagen представив електрокар ID.3.

    Як повідомлялося, Велика Британія планує заборонити продаж нових авто на бензині з 2030 року.

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