«Челсі» визначився з долею головного тренера – ЗМІ

Керівництво «синіх» не робитиме поспішних висновків про роботу фахівця

Головний тренер лондонського «Челсі» Ліам Росеньйор отримав імунітет на посаді. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Telegraph.

Менеджмент англійського гранда не звільнить молодого фахівця навіть в разі невиходу команди до Ліги чемпіонів. Натомість керівництво лондонців оцінюватиме роботу Росеньйора в наступному сезоні. Змінить цей підхід лише катастрофа з результатами на фініші нинішньої кампанії.

Англієць очолив «синіх» у січні. Під керівництвом Росеньйора «Челсі» безславно вилетів у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів від французького ПСЖ (2:5, 0:3). Зате команда продовжила похід за Кубком Англії, де в чвертьфіналі турніру зустрінеться з «Порт Вейлом» зі Сток-он-Трента.

У чемпіонаті Англії лондонці ведуть боротьбу за місце в чільній четвірці Прем'єр-ліги. Наразі «Челсі» посідає шосте місце. В активі «синіх» 48 пунктів і шестиочкове відставання від бірмінгемської «Астон Вілли», що йде четвертою.

Тим часом лідер «Челсі» Енцо Фернандес обрав пріоритетний варіант продовження кар'єри. Аргентинець прагне перейти в мадридський «Реал». Якщо Росеньйор залишиться на посаді, то шанси на продаж хавбека зростуть.

Нагадаємо, раніше «Челсі» отримав серйозне покарання за порушення правил АПЛ. «Сині» заплатять штраф у розмірі 10,75 млн фунтів. Також англійський гранд отримав заборону на реєстрацію нових футболістів на 1 рік (умовно).