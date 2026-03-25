Тренер із чемпіонату Німеччини зробив камінг-аут

Фахівець наважився розповісти про власну сексуальну орієнтацію після розмови з топтренером

Головний тренер гамбурзького «Санкт-Паулі» U-19 Крістіан Добрік публічно зізнався у своїй гомосексуальності. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Sportschau.

Керманич юнацької команди «піратів» став першим чинним тренером у німецькому футболі, який поділився подібною інформацією з приватного життя. Фахівець заявив, що на рішення зробити камінг-аут вплинула зустріч із Юргеном Клоппом. Колишній тренер англійського «Ліверпуля» порадив Добріку «бути собою».

«Я футбольний тренер, мені 29 років. І причина, з якої я тут сиджу, зрештою, полягає у тому, що я – гей, і я хотів це озвучити», – заявив Добрік.

Молодий фахівець розповів, що раніше не наважувався розповісти про власну гомосексуальність через боязнь осуду. Проте, «Санкт-Паулі» відразу підтримав тренера. Президент клубу Оке Геттліх особисто схвалив заяву Добріка.

«Якщо я хочу бути максимально щирим тренером і вимагати від своїх гравців сміливого футболу, то це можливо лише в тому разі, якщо я піднімуся і наберусь сміливості сказати: «Друзі, це я, робіть, що забажаєте з цим», – резюмував фахівець.

