Тренер із чемпіонату Німеччини зробив камінг-аут

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
Тренер із чемпіонату Німеччини зробив камінг-аут
Крістіан Добрік зробив публічну заяву
фото: Instagram

Фахівець наважився розповісти про власну сексуальну орієнтацію після розмови з топтренером

Головний тренер гамбурзького «Санкт-Паулі» U-19 Крістіан Добрік публічно зізнався у своїй гомосексуальності. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Sportschau.

Керманич юнацької команди «піратів» став першим чинним тренером у німецькому футболі, який поділився подібною інформацією з приватного життя. Фахівець заявив, що на рішення зробити камінг-аут вплинула зустріч із Юргеном Клоппом. Колишній тренер англійського «Ліверпуля» порадив Добріку «бути собою».

«Я футбольний тренер, мені 29 років. І причина, з якої я тут сиджу, зрештою, полягає у тому, що я – гей, і я хотів це озвучити», – заявив Добрік.

Молодий фахівець розповів, що раніше не наважувався розповісти про власну гомосексуальність через боязнь осуду. Проте, «Санкт-Паулі» відразу підтримав тренера. Президент клубу Оке Геттліх особисто схвалив заяву Добріка.

«Якщо я хочу бути максимально щирим тренером і вимагати від своїх гравців сміливого футболу, то це можливо лише в тому разі, якщо я піднімуся і наберусь сміливості сказати: «Друзі, це я, робіть, що забажаєте з цим», – резюмував фахівець.

До слова, Зінедін Зідан дав принципову згоду на відновлення тренерської кар'єри. Фахівець повинен стати наступним керманичем збірної Франції. Призначення відбудеться після Чемпіонату світу 2026 року.

Нагадаємо, екстренер іспанської «Барселони» Ернесто Вальверде визначився з майбутнім. Фахівець вирішив покинути «Атлетік» із Більбао після нинішнього сезону. Тренер працював із «левами» з літа 2022 року.

Тренер із чемпіонату Німеччини зробив камінг-аут
Тренер із чемпіонату Німеччини зробив камінг-аут
Євро-2026 (U19): збірна України з футболу розпочала з перемоги еліт-раунд відбору
Євро-2026 (U19): збірна України з футболу розпочала з перемоги еліт-раунд відбору
Михайло Гераскевич: Ми не дамо можливості спокійно жити і змагатися росіянам
Михайло Гераскевич: Ми не дамо можливості спокійно жити і змагатися росіянам
Легендарний лижник Клебо заявив, що хоче виступити на Олімпіаді-2034
Легендарний лижник Клебо заявив, що хоче виступити на Олімпіаді-2034
Салах узгодив пільгові умови відходу з «Ліверпуля»
Салах узгодив пільгові умови відходу з «Ліверпуля»
Іспанський тренер хоче відвідати Росію, щоб «показати сину, яка красива Москва»
Іспанський тренер хоче відвідати Росію, щоб «показати сину, яка красива Москва»

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

