Ексфорвард збірної Англії розпочав самостійну кар'єру тренера

Антон Федорців
Антон Федорців
Джермейн Дефо пішов у самостійне тренерське плавання
фото: PA

Зірковий у минулому бомбардир працюватиме в англійській трясовині

Колишній нападник лондонського «Тоттнема» та низки інших команд Джермейн Дефо став головним тренером англійського «Вокінга» з Національної ліги. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

«Кардинали» стануть першим самостійним досвідом англійця. Раніше він був асистентом керманича шотландського «Рейнджерс» і тренером молоді в «Тоттнемі». Терміни контракту Дефо з «Вокінгом» наразі залишаються таємницею.

«Вокінг» – це історичний клуб із величезним потенціалом, тож я радий стати частиною цього захопливого проєкту. З нетерпінням чекаю на початок роботи», – лаконічно відреагував на призначення десятий в історії бомбардир Прем'єр-ліги.

Наразі «Вокінг» іде в середині турнірної таблиці Національної ліги – п'ятого за силом дивізіону Англії. На посаді Дефо дебютує у вівторок, 31 березня. «Кардинали» прийме «Олтрінчем».

Чим відомий Джермейн Дефо

Уродженець передмістя Лондона, вихованець столичного «Вест Гема» . На дорослому рівні дебютував у складі «залізяк» у сезоні 2000/01. У тій же кампанії на правах оренди захищав кольори «Борнмута» .

Посеред сезону 2003/04 вперше приєднався до «Тоттнема» . Пізніше захищав кольори «Портсмута» , а до лав шпор повернувся взимку 2009 року. Захищав кольори лондонців до зими 2014-го, коли перебрався в канадський «Торонто» з МЛС. Провів за океаном рік. На схилі кар'єри пограв за «Сандерленд» (двічі), «Борнмут» і «Рейнджерс».

Із «Тоттнемом» виграв Кубок англійської ліги 2007/08, а в лавах «Рейнджерс» став чемпіоном Шотландії. За плечима Дефо 57 матчів у збірній Англії (20 м'ячів).

Чим відомий «Вокінг»

Клуб із графства Суррей заснований у 1887 році. Прізвисько – «кардинали». Домашні поєдинки проводить на «Кінгфілд Стедіум» (2500 сидячих місць).

Найвищим досягненням залишається друге місце в Національній лізі в двох сезонах поспіль (1994/95, 1995/96). Найвище досягнення у Кубку Англії – четвертий раунд у кампанії 1990/91. Там «кардинали» мінімально поступилися ліверпульському «Евертону».

До слова, знаменитий екстренер мадридського «Реала» Джон Тошак захворів на деменцію. Фахівець відійшов від футбольних справ у 2018 році. Про когнітивну хворобу валлійця розповів його син Кемерон Тошак.

Нагадаємо, Зінедін Зідан дав принципову згоду на відновлення тренерської кар'єри. Фахівець повинен стати наступним керманичем збірної Франції. Призначення відбудеться після Чемпіонату світу 2026 року.

