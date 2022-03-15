Володимир Зеленський: Деякі держави НАТО залякали самі себе

«П’ята стаття статуту НАТО ще ніколи не була такою слабкою як зараз»

Блок НАТО здатний захистити усе те, заради чого його і створювали, а саме свободу і демократію, людяність і справедливість. Але нині Україну не чують і не закривають небо від ворожих літаків. Про це заявив президент Володимир Зеленський на зустрічі лідерів держав Joint Expeditionary Force, який організувала Великобританія.

За словами Зеленського, не всі у НАТО зайняли моральну позицію на прохання України про закриття неба. Україну або не чують, або не хочуть чути, каже президент. Він каже про те, що кожна з понад 800 ракет, які випущені по Україні агресором, є відповідями на те, чи є справді відкритими для України двері Альянсу. Мовляв, якби були відкриті, Україні не довелося би 20 днів переконувати НАТО закрити небо над Україною.

«Деякі держави Альянсу залякали самі себе, розповідаючи, що нібито вони не можуть відповідати, не можуть зіштовхнутись з російськими ракетами і літаками в небі України. Бо це, мовляв, призведе до ескалації, призведе до Третьої світової... А що ж вони скажуть, якщо Росія піде далі в Європу, атакуючи інші країни? Впевнений, те ж саме, що вони говорять і Україні. П’ята стаття статуту НАТО ще ніколи не була такою слабкою, як зараз», – заявив Зеленський.

За словами президента, Україні потрібні конкретні юридично закріплені безпекові гарантії, а також літаки.

Нагадаємо, на зустрічі лідерів держав Joint Expeditionary Force Зеленський заявив, що міжнародна безпека була зруйнована після початку повномасштабної війни Росії проти України. Про це повідомляє пресслужба президента України.