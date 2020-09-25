ВООЗ прогнозує, що жертвами Covid-19 у світі стануть 2 млн осіб



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У світі станом на 25 вересня коронавірусом заразилися 32,4 млн людей

За дев'ять місяців від коронавіруса помер 1 млн осіб і можливо потрібно ще 9 місяців до того, як з'явиться вакцина, - Райан

У світі від коронавірусу можу померти близько двох мільйонів людей. Про це заявив директор програми Всесвітньої організації охорони здоров'я з надзвичайних ситуацій в області охорони здоров'я Майкл Райан під час брифінгу.

За його словами, наразі померли майже один мільйон осіб, але ця цифра може збільшитися.

«Це цілком можливо. За дев'ять місяців від коронавіруса помер 1 млн осіб. Можливо, що буде потрібно ще 9 місяців до того, як з'явиться вакцина, і можливо, що за цей час помре ще 1 млн осіб», – заявив він.

Райан додав, що зараз багато чого можна зробити, щоб врятувати життя людей.

Нагадаємо, ВООЗ очікує збільшення кількості летальних випадків від коронавірусу в Європі в жовтні-листопаді.

До слова, у світі станом на 25 вересня зареєстрували 32 457 940 випадків коронавірусу. Загалом від початку пандемії 988 523 людини померли від коронавірусу і 23 956 712 людей одужали.

Також в Україні за минулу добу, 24 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 3565 людей. Одужали за минулу добу – 1675 осіб (днем раніше – 1788), померли – 70 осіб (52). Загалом від початку пандемії станом на ранок 25 вересня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 191671 людина, одужали 85133 осіб, летальних випадків – 3827.