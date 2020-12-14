У світі коронавірус виявили у понад 72,7 млн людей

Кількість смертей від коронавірусу у світі зросла до 1,6 млн осіб

Від початку пандемії від коронавірусу одужали майже 51 млн осіб

У світі станом на 14 грудня коронавірус зафіксували у 72,7 млн людей. Про це повідомляє сайт Worldometers.

Загалом від початку пандемії кількість померлих зросла вже до понад 1,6 млн осіб, а одужали майже 51 млн людей.

У світі за минулу добу виявили 537 361 нових випадків зараження коронавірусом, зокрема, 169 809 нових хворих зафіксовано в країнах Європи.

У США на сьогодні зафіксовано 16 737 267 випадків зараження (з них 306 459 смертей), в Індії 9 884 716 випадків (143 393 смерті), а в Бразилії 6 901 990 (181 419 смерті).

У країнах Європи лідерами антирейтингу за кількістю нових випадків Covid-19 є Великобританія, Італія, Німеччина, Франція, Нідерланди та Україна. У відповідному світовому антирейтингу Україна знаходиться на 12-му місці.

Як повідомлялося, за минулу добу в Україні коронавірус виявили у 6 451 українця. Здійснено тестувань за добу – 25 582 (зокрема методом ПЛР – 20 493, методом ІФА – 5 089).